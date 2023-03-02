Студент из Бурятии стал первым на зимнем спортивном фестивале

Антон Дакич лидировал в личном зачёте на лыжных гонках
С 22 по 27 февраля в Красноярске прошёл II всероссийский зимний фестиваль массового спорта ассоциации студенческих спортивных клубов России. В мероприятии принял участие спортивный клуб «Байкальские волки» Бурятского государственного университета.
Представители клуба приняли участие юкигассене (командной игре в снежки), лыжных гонках и поборолись за кубок болельщиков. В общем зачёте среди лыжников студенты факультета физической культуры, спорта и туризма БГУ Арина Оленникова и Антон Дакич, заняли почётное третье место, а в личном зачёте Антон занял первое место среди участников со всей России.
В командном зачёте сборная по юкигассену вошла в топ 8 лучших сборных фестиваля.
Помимо соревновательного этапа, для участников были проведены панельные дискуссии и образовательные лекции с приглашёнными спикерами, а также развлечения на фан-зоне и экскурсии. Об этом сообщает ССК «Байкальские волки».
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