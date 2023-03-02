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Полицейские Бурятии провели турнир по мини-футболу

Полицейские Бурятии провели турнир по мини-футболу
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Кабанского района
Республиканские соревнования прошли в Кабанском районе

В Кабанском районе Бурятии полицейские провели республиканский турнир по мини-футболу на призы районного отдела полиции. Турнир проходил под лозунгом «За здоровый образ жизни».

Состязания прошли в спортивном комплексе села Кабанск. В нём приняли участие команды детей 2008-2009 годов рождения из Улан-Удэ, Кабанского (п. Селенгинск, с. Кабанск), Иволгинского, Селенгинского, Тункинского, Кижингинского районов и Новосибирска.

Перед началом соревнований прошла показательная товарищеская игра с участием сотрудников МВД и тренеров команд.

По итогам турнира призовые места были распределены следующим образом:
Первое место - «Байкал» (Улан-Удэ),
Второе место - Селенгинский район,
Третье место - Кижингинский район.

Команды-призёры были награждены грамотами, дипломами, медалями и кубками. Лучшему вратарю, защитнику, нападающему и игроку были вручены памятные статуэтки и футболки с логотипом «Динамо». Каждому участнику соревнований были вручены вымпелы.

Также с ребятами провели профилактическую беседу по безопасности дорожного движения и подарили световозвращающие элементы. Гостям республики были вручены памятные сувениры. Об этом сообщает пресс-служба администрации Кабанского района.
Бурятия Кабанский район мини-футбол спорт полиция дети турнир

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