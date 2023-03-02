Пауэрлифтер из Бурятии стала призёром чемпионата России

Спортсменка выиграла «бронзу» в троеборье
С 25 по 28 февраля в Москве прошёл чемпионат России по пауэрлифтингу в дисциплине «троеборье». В соревнованиях участвовало более двухсот спортсменов со всех регионов страны, в том числе с Донецкой и Луганской народных республик.
Бурятию представляли две спортсменки: Оксана Ильина в весовой категории 52 кг и Алина Тюкавкина в весовой категории 72 кг.
Алина Тюкавкина соревновалась с девятью спортсменками, в числе которых были 5 мастеров спорта и одна мастер спорта международного класса. В приседаниях со штангой Алина справилась с весом 200 кг и заняла третье место, с отрывом от первого места всего в 5 кг. В жиме штанги лёжа спортсменка выжала 135 кг, установив рекорд Бурятии и став третьей в этом упражнении. После двух упражнений у Алины Тюкавкиной развернулась борьба с представительницей Архангельской области МСМК Викторией Юльцовой за третье место в сумме троеборья. В становой тяге в третьем подходе Алина справилась с весом 162,5 кг и заняла третье место с суммой 497,5 кг, что позволило ей попасть в резерв сборной России по пауэрлифтингу. Кроме этого, сумма 497,5 кг стала новым рекордом Бурятии в весовой категории до 72 кг.
Оксана Ильина заняла 6-е место из двенадцати участниц. Она присела со штангой массой 150 кг, что почти в три раза превышает её собственный вес, выполнила жим штанги лёжа с весом 97,5 кг и справилась со 145 килограммовой штангой в тяге становой. Сумма троеборья составила 392,5 кг, что на 27,5 кг превышает норматив мастера спорта России.
Алина Тюкавкина тренируется под руководством Сергея Привалова, Оксана Ильина – Владимира Колмакова. Об этом сообщает федерация пауэрлифтинга РБ (IPF).
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