В Бурятии стартовали сельские спортивные игры

В соревнованиях участвуют более 1500 спортсменов



1 марта в Прибайкальском районе стартовали XVI республиканские зимние сельские спортивные игры. Соревнования собрали рекордное количество участников – более 1500 любителей здорового образа со всей республики. Этот праздник спорта объединил всех, независимо от рода их деятельности, возраста и уровня физической подготовки.



С самого утра на спортивных площадках района развернулись жаркие баталии по восьми дисциплинам - хоккей с мячом, конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, зимнее многоборье ГТО, шашки, шахматы и настольный теннис.



- Жизнь благодаря нашим героям продолжается, и этот праздник - наглядное тому подтверждение. Нужно, чтоб жизнь всегда была такой. Уже идут соревнования по восьми видам спорта, и все настроены на победу. И это главное, что люди вместе, за спорт, мир и жизнь, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.



А вечером всех участников, гостей, болельщиков и жителей района ждала торжественная церемония открытия игр. Кульминацией, которой стали зажжение огня и праздничный салют.



Следить за результатами игр в режиме онлайн можно в специально созданном телеграм-канале https://t.me/kizhinga_games и в официальных аккаунтах минспорта Бурятии в социальных сетях.



