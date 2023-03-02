В соревнованиях участвуют более 1500 спортсменов
1 марта в Прибайкальском районе стартовали XVI республиканские зимние сельские спортивные игры. Соревнования собрали рекордное количество участников – более 1500 любителей здорового образа со всей республики. Этот праздник спорта объединил всех, независимо от рода их деятельности, возраста и уровня физической подготовки.
С самого утра на спортивных площадках района развернулись жаркие баталии по восьми дисциплинам - хоккей с мячом, конькобежный спорт, лыжные гонки, спортивное ориентирование на лыжах, зимнее многоборье ГТО, шашки, шахматы и настольный теннис.
- Жизнь благодаря нашим героям продолжается, и этот праздник - наглядное тому подтверждение. Нужно, чтоб жизнь всегда была такой. Уже идут соревнования по восьми видам спорта, и все настроены на победу. И это главное, что люди вместе, за спорт, мир и жизнь, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
А вечером всех участников, гостей, болельщиков и жителей района ждала торжественная церемония открытия игр. Кульминацией, которой стали зажжение огня и праздничный салют.
Следить за результатами игр в режиме онлайн можно в специально созданном телеграм-канале https://t.me/kizhinga_games и в официальных аккаунтах минспорта Бурятии в социальных сетях.
В Бурятии стартовали сельские спортивные игры
Общество, Фото:
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