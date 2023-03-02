В Улан-Удэ начальники сильнее контролируют высокооплачиваемых сотрудников

А за теми, кому платят меньше 80 тысяч, следят не так строго





Представители сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob опросили жителей бурятской столицы и выяснили, что в последнее время руководство усилило контроль за их работой. В этом признались 22% респондентов, работающих в офисе, и 7% тех, кто сидит на удалёнкеПоследних оказалось заметно меньше – возможно, потому, что трудиться дома разрешают только самым организованным и ответственным сотрудникам.Мужчины говорят о возросшем контроле чаще женщин (27 и 22% соответственно), а работники младше 34 лет – чаще коллег старшего возраста (24 и 20%). Больше всего от пристального внимания начальства страдают улан-удэнцы, получающие более 80 тысяч рублей в месяц – таковых оказалось 26%. За горожанами с более скоромным жалованьем бдят не так строго.Судя по комментариям, самые популярные методы контроля – установление системы видеонаблюдения, ужесточение контрольно-пропускного режима и политики информационной безопасности.