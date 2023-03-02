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В Бурятии подвели итоги республиканского вокального конкурса

В Бурятии подвели итоги республиканского вокального конкурса
Общество,  Фото:pixabay.com
Жюри оценило исполнительское мастерство студентов ссузов

С 27 по 28 февраля в Улан-Удэ прошёл республиканский вокальный конкурс «Зажги свою звезду – 2023», посвящённый Году педагога и наставника и 100-летию образования Республики Бурятия. Мероприятие проводилось в Бурятском республиканском педагогическом колледже.

- Основной целью проведения конкурса в этом году стали укрепление творческих связей между профессиональными образовательными организациями Республики Бурятия и создание условий для совершенствования исполнительского мастерства студентов профильных музыкальных специальностей, а также обучающихся на непрофильных специальностях, - пояснила Александра Панчукова, заведующая кафедрой музыкального образования педагогического колледжа.

На конкурсе зажгли свою звезду талантливые исполнители и творческие коллективы, представляющие техникумы, колледжи и филиалы города Улан-Удэ, Заиграевского, Кабанского, Кижингинского и Селенгинского районов. Репертуар был обширным и разнообразным.

Как сообщает пресс-служба министерства образования РБ, для экспертной оценки выступлений участников конкурса было сформировано жюри, в состав которого вошли видные деятели вокального и театрального искусств Бурятии, лучшие представители профессионального музыкального педагогического сообщества республики.

По итогам конкурса гран-при среди студентов непрофильных специальностей было присуждено студентке республиканского многоуровневого колледжа Дари Д. (руководитель Лариса Гордейчук). Среди студентов специальности «Музыкальное образование» – студентке Бурятского республиканского педагогического колледжа Ксении П. (руководитель Лариса Соковикова).

Итоговые результаты конкурса можно найти на сайте министерства образования РБ.

Бурятия вокальный конкурс конкурс ссузы

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