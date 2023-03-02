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Более 13000 домовладений Читы переведут на газовое отопление

Более 13000 домовладений Читы переведут на газовое отопление
Общество,  Фото:pixabay.com
Завершить проект планируется к 2024 году

В Чите к 2024 году более 13 тысяч домовладений переведут с угольного отопления на газовое. Об этом заявила начальник отдела охраны окружающей среды Минприроды Забайкалья Ирина Воронина.

- В рамках реализации проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» Забайкальскому краю предусмотрено финансирование в размере 9,2 миллиарда рублей. В рамках проекта в городе Чите закрыты 3 котельные, потребители переведены на централизованное теплоснабжение, построена троллейбусная линия «Троллейбусное депо – Каштак», приобретено 55 троллейбусов, модернизировано 4 котельных, в текущем году будет закрыта 1 котельная. Самым результативным мероприятием проекта со снижением совокупного объёма выбросов является газификация жилых домов на территории Читы. В 2023-2024 годах планируется строительство сети газоснабжения и перевод к 2024 году 13193 домовладений с угольного отопления на газовое, - рассказала Ирина Воронина.

Напомним, что федеральный проект «Чистый воздух» продлён до 2030 года. С августа 2019 года руководство федеральным проектом возложено на Минприроды России. Принимаемые меры обеспечат кардинальное снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите. Достигнуть этого планируется за счёт мероприятий по снижению выбросов промышленных предприятий, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба министерства природных ресурсов Забайкалья.

Чита Забайкальский край газификация газовое отопление Чистый воздух

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