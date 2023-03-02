Они продлятся девять дней
Отдыхать ученики улан-удэнских СОШ будут 9 дней. Новогодние каникулы продолжались 12. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует в понедельник, 3 апреля.
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В Улан-Удэ назвали дату начала весенних каникул у школьников
Общество, Фото:
Они продлятся девять дней
Отдыхать ученики улан-удэнских СОШ будут 9 дней. Новогодние каникулы продолжались 12. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует в понедельник, 3 апреля.
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