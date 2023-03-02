В Улан-Удэ назвали дату начала весенних каникул у школьников

Весенние каникулы в школах бурятской столицы начнутся 25 марта и закончатся 2 апреля. Об этом сообщили в комитете по образованию администрации Улан-Удэ.Отдыхать ученики улан-удэнских СОШ будут 9 дней. Новогодние каникулы продолжались 12. Четвёртая четверть – последняя в этом учебном году – стартует в понедельник, 3 апреля.

Они продлятся девять дней