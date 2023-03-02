В Улан-Удэ откроется выставка картин, посвящённая весне



Открытие выставки-презентации «Летящая женщина» пройдёт 6 марта в 14:00 по адресу: ул. Ербанова, 4, Национальная библиотека Республики Бурятии (2-й этаж, читальный зал).



Выставка продлится до 13 марта. Вход свободный.



Возрастное ограничение - 12+







В Национальной библиотеке Бурятии откроется выставка -презентация творческих работ талантливого байкальского художника, дизайнера Натальи Кибиревой.- Впервые Наталья представит свои работы широкой публике. На открытии выставки зрители послушают игру на музыкальных инструментах ханга, варгана и джамбе, встретятся с участницами конкурса красоты «Миссис Бурятия», лично пообщаться с автором выставки и зарядиться её энергией женственности, красоты и вдохновения, - рассказывают организаторы выставки.Наталья Кибирева — художник, дизайнер-декоратор, член Союза дизайнеров интерьера России, участница Всероссийского Байкальского эко-фестиваля инсталляций «Вечное искусство», участница II Сибирской Биеналле дизайна и современного искусства в Новосибирске.— «Летящая женщина» - это название одной из моих картин, представленных на выставке. Именно она вдохновила меня рассказать о своих работах и вдохновить женщин нашего города творить красоту, наполняться энергией весны, дарить надежду, возрождать любовь и доверять миру, — рассказала автор выставки Наталья Кибирева.