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В Улан-Удэ откроется выставка картин, посвящённая весне

В Улан-Удэ откроется выставка картин, посвящённая весне
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Открытие состоится 6 марта в читальном зале библиотеки

В Национальной библиотеке Бурятии откроется выставка -презентация творческих работ талантливого байкальского художника, дизайнера Натальи Кибиревой.

- Впервые Наталья представит свои работы широкой публике. На открытии выставки зрители послушают игру на музыкальных инструментах ханга, варгана и джамбе, встретятся с участницами конкурса красоты «Миссис Бурятия» (16+), лично пообщаться с автором выставки и зарядиться её энергией женственности, красоты и вдохновения, - рассказывают организаторы выставки.

Наталья Кибирева — художник, дизайнер-декоратор, член Союза дизайнеров интерьера России, участница Всероссийского Байкальского эко-фестиваля инсталляций «Вечное искусство», участница II Сибирской Биеналле дизайна и современного искусства в Новосибирске.

— «Летящая женщина» - это название одной из моих картин, представленных на выставке. Именно она вдохновила меня рассказать о своих работах и вдохновить женщин нашего города творить красоту, наполняться энергией весны, дарить надежду, возрождать любовь и доверять миру, — рассказала автор выставки Наталья Кибирева.

Открытие выставки-презентации «Летящая женщина» пройдёт 6 марта в 14:00 по адресу: ул. Ербанова, 4, Национальная библиотека Республики Бурятии (2-й этаж, читальный зал).

Выставка продлится до 13 марта. Вход свободный.

Возрастное ограничение - 12+


выставка

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