В Забайкалье жильём застроят 4 участка Минобороны

Под комплексную жилую застройку собираются отвести почти 200 гектаров
Ещё четыре земельных участка, принадлежащих министерству обороны РФ в Чите и Читинском районе Забайкальского края, планируют вовлечь в оборот под комплексную жилую застройку в 2023 году. Об этом в интервью читинскому информагентству рассказал генеральный директор АО «Корпорация развития Забайкальского края» Антон Тутов.
- Ранее пустовавшие земли дадут городу новые квадратные метры жилья, а военное ведомство получит финансы – большую часть от арендных платежей, деньги, так необходимые сегодня нашему государству. В активной работе сейчас с десяток подобных участков. Только на 2023 год мы планируем вовлечь в оборот земли: на улице Красной звезды, 5а; в районе улицы Рахова и Девичьей сопки; в микрорайоне Батарейный; в селе Смоленка Читинского района. В общей сложности – ещё почти 200 гектаров под комплексную жилую застройку, – поделился планами Антон Тутов.
Как сообщает пресс-служба корпорации развития Забайкальского края, в 2022 году уже был решён вопрос о передаче в аренду двух земельных участков ну улице Бабушкина и Нерчинско-Заводской в Чите для строительства многоквартирных домов, что даст городу в сумме ещё 104 тысячи квадратных метров нового жилья.
В интервью Антон Тутов также рассказал о новых инвестиционных проектах в крае в сфере промышленного производства, сельскохозяйственной, лесной и горнорудной отраслях, а также о программах, которые позволяют бизнесу реализовывать свои идеи в регионе.
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