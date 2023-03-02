Якутский оркестр даст концерт в Улан-Удэ

Жители Бурятии услышат национальные инструменты Якутии
Впервые в Бурятию приезжает оркестр национальных инструментов национального театра танца Республики Саха (Якутия) имени С.А. Зверева-Кыыл Уола. Коллектив даст совместный концерт с национальным оркестром Республики Бурятия, сообщает министерство культуры Бурятии.
- Уникальный концерт познакомит зрителя с музыкальным искусством Якутии. На сцене оперного театра прозвучат популярные произведения якутских и бурятских композиторов. Аутентичные национальные музыкальные инструменты севера впервые зазвучат совместно с бурятскими национальными инструментами. В концерте также примут участие солисты-вокалисты двух коллективов, - рассказали в пресс-службе театра «Байкал».
Концерт состоится 21 марта в театре оперы и балета.
Возрастное ограничение: 6+.
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