Якутский оркестр даст концерт в Улан-Удэ

Жители Бурятии услышат национальные инструменты Якутии



Впервые в Бурятию приезжает оркестр национальных инструментов национального театра танца Республики Саха (Якутия) имени С.А. Зверева-Кыыл Уола. Коллектив даст совместный концерт с национальным оркестром Республики Бурятия, сообщает министерство культуры Бурятии.



- Уникальный концерт познакомит зрителя с музыкальным искусством Якутии. На сцене оперного театра прозвучат популярные произведения якутских и бурятских композиторов. Аутентичные национальные музыкальные инструменты севера впервые зазвучат совместно с бурятскими национальными инструментами. В концерте также примут участие солисты-вокалисты двух коллективов, - рассказали в пресс-службе театра «Байкал».



Концерт состоится 21 марта в театре оперы и балета.



Возрастное ограничение: 6+.

