Его участниками станут образовательные учреждения города
3 марта в Улан-Удэ пройдёт городской этнофестифаль «Сагалгаан собирает друзей». Образовательные учреждения столицы Бурятии соберутся в доме творчества «Форус» Советского района.
В программе мероприятия:
Краеведческая игра «Брейн-ринг»
Принимают участие 4 человека (с 7 по 8-й класс). Участники проверят свои знания по этнографии народов проживающих в Бурятии, народным инструментам, флоре и фауне, истории города и республики.
Конкурс на лучший традиционный народный костюм
Он пройдёт в формате защиты, оцениваться будет глубина владения темой, яркая защита своего костюма.
Конкурс этноплощадок «Приходи в гости к нам!»
На этой локации пройдёт презентация творческой этноплощадки на которой участники представляют на выбор культуру и быт народов, проживающих в Бурятии.
Также для педагогов состоится конкурс «Лучшая методическая разработка по сохранению национальных традиций».
Победители и призёры конкурсов будут награждены дипломами и призами, сообщает пресс-служба комитета по образованию администрации Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
В Улан-Удэ развернётся этнофестиваль «Сагалгаан собирает друзей»
Общество, Фото:
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