В Надеино приведут в порядок дорогу, которая проходит через всё село
В этом году в селе Надеино Тарбагатайского района Бурятии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтируют центральную улицу Ленина. Подрядная организация уже приступила к заготовке материала, информационных щитов, которые будут установлены на объекте перед началом ремонта. Также проводится техосмотр спецтехники и подготовка асфальтобетонного завода к работе.
Для того чтобы подрядная организация, могла приступить к работам с началом строительного сезона, администрация района начала работу по проведению электронного аукциона ещё летом прошлого года.
- Учитывая все этапы прохождения, первого сентября были проведены торги и определён подрядчик – Нардеванстрой. В рамках ремонта будет выполнено устройство нового асфальтобетонного покрытия, при этом старое покрытие будет фрезеровано и использовано в дальнейшем для укрепления грунта и обочин, - прокомментировал глава Тарбагатайского района Владимир Смолин.
Из техники на объекте будет задействованы дорожная фреза, бульдозер, самосвалы, экскаваторы, грейдер, дорожные катки и асфальтоукладчик.
- Жители села Надеино давно ждали ремонта дороги. Улица, протяжённостью 3,6 км, проходит через всё село и ведёт в Куйтун, где расположен фельдшерско-акушерский пункт. Здесь же проходит автобусный маршрут, - отметил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.
Также на объекте отремонтируют водопропускные трубы и лотки, произведут отсыпку, уплотнение и выравнивание земляного полотна, устроят остановки, установят дорожные знаки, нанесут разметку, сообщили в пресс-службе министерства транспорта республики.
В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» был отремонтирован подъезд к селу Куйтун, протяжённостью более 4 км.
Подрядчик начал подготовку к ремонту дороги в Тарбагатайском районе Бурятии
Общество, Фото:
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