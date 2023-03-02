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Специалисты по защите леса в Бурятии готовятся к новому сезону

Специалисты по защите леса в Бурятии готовятся к новому сезону
Общество,  Фото:ЦЗЛ РБ
Они проходят курсы повышения квалификации

Сотрудники Центра защиты леса Бурятии начали техническое обучение, которое будет проходить в течение двух дней. Благодаря обучению они смогут повысить уровень профессиональных навыков и знаний государственного лесопатологического мониторинга и работ в области проведения лесопатологических обследований.

Лесопатологи осуществляют регулярный контроль за санитарным состоянием леса. В их задачах - выявление болезней деревьев, число и масштаб распространения вредителей. Лесопатолог принимает решение о необходимых мерах по защите леса.

В первый день обучения сотрудники Центра защиты леса Бурятии подготовили и обсудили доклады, касающиеся как непосредственного проведения мероприятий по лесопатологическому мониторингу, так и ведения документации, разбора нормативно-правовых актов и многого другого.

- Работы предстоит много. Потому очень важно, чтобы к полевому сезону все сотрудники были максимально готовы. Техучеба позволяет освежить знания опытным лесопатологам и обучить новых сотрудников. А выбранный формат «доклад-обсуждение» даёт возможность коллегиально решать вопросы, разбирать ошибки и отвечать на самые разные профессиональные вопросы, - говорит заместитель директора Центра защиты леса Бурятии Дмитрий Гаевой.

Специалисты по защите леса не только узнают много нового в теории, но и опробуют свои знания на практике – будут работать непосредственно в лесу.



Лес

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