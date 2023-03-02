02 марта

01 марта

Популярное

В Улан-Удэ появятся новые места для слива нечистот

В Улан-Удэ появятся новые места для слива нечистот
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
К концу года их число в городе увеличится до восьми

До конца 2023 года в столице Бурятии оборудуют ещё три точки для слива жидких бытовых отходов (ЖБО) – в микрорайоне Энергетик, на улице Мунгонова и в районе Спиртзаводского тракта. Об этом сообщили в МУП «Водоканал».

Пока таких мест для сброса нечистот в городе пять – на улице Левченко (около Улан-Удэнской нефтебазы), в микрорайонах Исток и Таёжный, на Полигоне и в 110-м квартале. Раньше было восемь, но две точки – на Мунгонова в микрорайоне Восточный и в посёлке Таёжный – не соответствовали нормам законодательства и необходимой охранной зоны. При каких-либо непредвиденных ситуациях это могло привести к выходу сточных вод и нанести серьёзный урон окружающей среде.

Их закрыли год назад. Ещё одна – на Полигоне – перестала работать незадолго до наступления 2022-го.

- Решение оборудовать дополнительные точки приёма ЖБО приняли для удобства людей, проживающих в отдалённых неканализированных районах города. Это позволит организовать сбор стоков от домов, расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях Улан-Удэ – например, в микрорайонах Восточный, Забайкальский и Тальцы, а также в посёлках Эрхирик и Онохой в Заиграевском районе, – пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Он напомнил: в сентябре в силу вступил закон, согласно которому тех, кто сливает ЖБО в непредназначенных для этого местах, ждёт наказание. Недавно для них утвердили штрафы.

В последнее время такие случаи в столице Бурятии участились. Тем временем сброс отходов где придётся  чреват загрязнением почвы и грунтовых подземных вод.

Открытие новых сливных станций никак не скажется на стоимости вывоза нечистот. Тарифы останутся прежними – 34 рубля 13 копеек за кубометр, заверили на предприятии.
канализация Водоканал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

За год аэропорт «Байкал» обслужил 54% пассажиров на московском направлении
За год аэропорт «Байкал» обслужил 54% пассажиров на московском направлении
Общество, 02.03.2023
Пассажиропоток на этом направлении несколько снизился 
В районе Бурятии маленькая рысь вышла к людям
В районе Бурятии маленькая рысь вышла к людям
Общество, 02.03.2023
Она бегала прямо во дворе местных жителей
Дороги Бурятии очищают от наледи
Дороги Бурятии очищают от наледи
Общество, 02.03.2023
Лёд срезают грейдером, засыпают неровности грунтом, на скользких участках ведут подсыпку
Жителям Бурятии рассказали, как спастись от бешенства
Жителям Бурятии рассказали, как спастись от бешенства
Общество, 02.03.2023
Специалисты объяснили, что нужно делать после опасных контактов с животными
В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц
В улан-удэнской колонии отпраздновали Белый месяц
Общество, 02.03.2023
На концерт пригласили доктора буддийской философии
И.о. прокурора Бурятии проведёт приём жителей Еравнинского района
И.о. прокурора Бурятии проведёт приём жителей Еравнинского района
Общество, 02.03.2023
Для записи на приём необходимо обратиться в прокуратуру
В Улан-Удэ волонтёры вернули пенсионеров с деменцией домой
В Улан-Удэ волонтёры вернули пенсионеров с деменцией домой
Общество, 02.03.2023
Пожилые люди потерялись уже во второй раз
В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов
В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов
Общество, 02.03.2023
Там рассказали, куда идут деньги за посещение резервата
«Сложно дышать»: На севере Бурятии люди жалуются на ядовитый воздух
«Сложно дышать»: На севере Бурятии люди жалуются на ядовитый воздух
Общество, 02.03.2023
Они заявили, что рядом с жилыми домами жгут «что-то токсичное»
Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Общество, 02.03.2023
В честь 8 марта в республике устроят выходной
В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка
В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка
Общество, 02.03.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко  
В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков
В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков
Общество, 02.03.2023
В столице Бурятии пройдёт концерт и награждение лауреатов международного конкурса

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^