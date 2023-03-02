В Улан-Удэ появятся новые места для слива нечистот

К концу года их число в городе увеличится до восьми
Пока таких мест для сброса нечистот в городе пять – на улице Левченко (около Улан-Удэнской нефтебазы), в микрорайонах Исток и Таёжный, на Полигоне и в 110-м квартале. Раньше было восемь, но две точки – на Мунгонова в микрорайоне Восточный и в посёлке Таёжный – не соответствовали нормам законодательства и необходимой охранной зоны. При каких-либо непредвиденных ситуациях это могло привести к выходу сточных вод и нанести серьёзный урон окружающей среде.
Их закрыли год назад. Ещё одна – на Полигоне – перестала работать незадолго до наступления 2022-го.
- Решение оборудовать дополнительные точки приёма ЖБО приняли для удобства людей, проживающих в отдалённых неканализированных районах города. Это позволит организовать сбор стоков от домов, расположенных в северо-восточной и юго-восточной частях Улан-Удэ – например, в микрорайонах Восточный, Забайкальский и Тальцы, а также в посёлках Эрхирик и Онохой в Заиграевском районе, – пояснил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.
Он напомнил: в сентябре в силу вступил закон, согласно которому тех, кто сливает ЖБО в непредназначенных для этого местах, ждёт наказание. Недавно для них утвердили штрафы.
В последнее время такие случаи в столице Бурятии участились. Тем временем сброс отходов где придётся чреват загрязнением почвы и грунтовых подземных вод.
Открытие новых сливных станций никак не скажется на стоимости вывоза нечистот. Тарифы останутся прежними – 34 рубля 13 копеек за кубометр, заверили на предприятии.
Открытие новых сливных станций никак не скажется на стоимости вывоза нечистот. Тарифы останутся прежними – 34 рубля 13 копеек за кубометр, заверили на предприятии.