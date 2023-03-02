В Улан-Удэ появятся новые места для слива нечистот

К концу года их число в городе увеличится до восьми









В последнее время такие случаи в столице Бурятии участились. Тем временем сброс отходов где придётся чреват загрязнением почвы и грунтовых подземных вод.



Открытие новых сливных станций никак не скажется на стоимости вывоза нечистот. Тарифы останутся прежними – 34 рубля 13 копеек за кубометр, заверили на предприятии.

