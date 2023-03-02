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В мае в Бурятии откроется центр военно-спортивной подготовки

В мае в Бурятии откроется центр военно-спортивной подготовки
Общество,  Фото:пресс-служба минвостокразвития России
Также он будет заниматься патриотическим воспитанием молодёжи

Сопредседатели Российского Союза боевых искусств (РБСИ) – первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко и заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев – провели совещание с главами регионов, в которых будут созданы пилотные центры военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.

Ключевая роль в создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отведена Российскому Союзу боевых искусств, который объединяет 71 федерацию различных стилей и направлений спортивных единоборств. Для размещения пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания выбраны двенадцать регионов: Бурятия, Донецкая Народная Республика, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Кемеровская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

По словам вице-премьера, для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отобрано 216 инструкторов. Сейчас они проходят обучение, которое состоит из трёх этапов. В Российском университете спецназа Гудермесе инструкторы прошли обучение по тактической, инженерной и огневой подготовке, а также по управлению беспилотными летательными аппаратами. В учебном центре «Машук» в Пятигорске они пройдут курс идеологической подготовки. После этого запланировано обучение в Московском государственном педагогическом университете по дисциплинам «теория и методика военно-спортивной подготовки», «тактическая медицина» и «военно-тактические игры».

Работа центров начнётся в мае. К обучению в каждом центре приступит смена в 300 человек. В течение года планируется обучить не менее 9 тыс. человек.

Центры будут направлены на подготовку и обучение молодёжи в возрасте 14-35 лет, включая школьников и студентов. Было поддержано предложение использовать центры в качестве площадки для повышения квалификации молодых педагогов, обучающих школьников по учебному предмету «Обеспечение безопасности жизнедеятельности».

Отдельное внимание будет уделено обучению военнослужащих и добровольцев, отправляющихся в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Бурятия патриотическое воспитание строительство военно-спортивная подготовка

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