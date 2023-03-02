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За год аэропорт «Байкал» обслужил 54% пассажиров на московском направлении

За год аэропорт «Байкал» обслужил 54% пассажиров на московском направлении
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пассажиропоток на этом направлении несколько снизился

В 2022 году международный аэропорт «Байкал» на направлении Москва - Улан-Удэ – Москва обслужил 344 306 пассажиров. Об этом сообщили генеральный директор Дмитрий Гармаев в своём телеграм-канале.

- Это 54% от общего пассажиропотока аэропорта «Байкал» в 2022 году. Доля московского направления снижается, так как у нас активно развиваются региональные направления. Ранее доля Москвы была более 60%. Но всё равно Москва - крупнейшее направление в нашем аэропорту, - признался Дмитрий Гармаев.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего в 2022 году пассажиропоток в аэропорту Улан-Удэ составил 629 004 пассажира.

Аэропорт "Байкал" Москва авиаперевозки

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