В День Забайкалья были вручены государственные и региональные награды

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Почётное звание было присвоено Герою России Балдану Цыдыпову



На торжественной церемонии празднования 15-летия Забайкальского края 1 марта знак «Почётный гражданин Забайкальского края» получил профессор кафедры истории Забайкальского государственного университета Михаил Константинов.



По словам Михаила Константинова, он посвятил всю свою профессиональную жизнь высшему образованию и истории.



- Мне бы хотелось, чтобы к историкам прислушивались. Например, сейчас отмечается 300-летие горного образование, но можно было бы расширить эту дату и праздновать 300-летие школьного образования Забайкалья, именно тогда начали отрываться школы. Это были не церковно-приходские школы, а это были светские школы при заводах. Необходимы были грамотные, а потом уже квалифицированные рабочие служащие. Первая школа была открыта в Нерчинском Заводе, а потом сразу же – в Газимурском Заводе, Александровском Заводе, Шилкинском, Петровском и ещё несколько школ. Это и дало начало школьному образованию. Главной задачей забайкальцев уже с того времени было не поставлять соболя и пушных зверей, а серебро. Поскольку это промышленное производство, то здесь требовались квалифицированные кадры, - отметил профессор.



Заслугой Михаила Константинова является и проект «Энциклопедии Забайкалья», в рамках которого было выпущено 60 книг, из них – 36 книг энциклопедии и 24 тематических издания. По мнению историка и почётного гражданина Забайкальского края, этот проект необходимо продолжать и развивать официальный сайт энциклопедии.



Также в этот день почётное звание было присвоено народному артисту СССР, художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину и Герою России, командиру мотострелкового взвода батальона 5-ой отдельной танковой бригады Балдану Цыдыпову.



Губернатор края Александр Осипов вручил звание заслуженного работника культуры РФ директору Забайкальского краевого училища искусств Татьяне Будановой и почётную грамоту президента РФ профессору кафедры Забайкальского государственного университета Ивану Суворову.



Награды края получили ещё шесть человек. В частности, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, медалью «За честь и мужество» награждён Алексей Максимов, который спас женщину с двумя детьми из воды.



Присвоены региональные почётные профессиональные звания: заслуженный работник здравоохранения - главной медицинской сестре Чернышевской ЦРБ Елене Петренко, заслуженный работник культуры – сотруднику ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Виталию Галетину, заслуженный врач – стоматологу краевой стоматологической поликлиники Наталье Фирсовой, заслуженный работник физической культуры и спорта - заместителю председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Олегу Макарову, заслуженный тренер - тренеру спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы Павлу Кудрявцеву. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.

