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В День Забайкалья были вручены государственные и региональные награды

В День Забайкалья были вручены государственные и региональные награды
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Почётное звание было присвоено Герою России Балдану Цыдыпову

На торжественной церемонии празднования 15-летия Забайкальского края 1 марта знак «Почётный гражданин Забайкальского края» получил профессор кафедры истории Забайкальского государственного университета Михаил Константинов.

По словам Михаила Константинова, он посвятил всю свою профессиональную жизнь высшему образованию и истории.

- Мне бы хотелось, чтобы к историкам прислушивались. Например, сейчас отмечается 300-летие горного образование, но можно было бы расширить эту дату и праздновать 300-летие школьного образования Забайкалья, именно тогда начали отрываться школы. Это были не церковно-приходские школы, а это были светские школы при заводах. Необходимы были грамотные, а потом уже квалифицированные рабочие служащие. Первая школа была открыта в Нерчинском Заводе, а потом сразу же – в Газимурском Заводе, Александровском Заводе, Шилкинском, Петровском и ещё несколько школ. Это и дало начало школьному образованию. Главной задачей забайкальцев уже с того времени было не поставлять соболя и пушных зверей, а серебро. Поскольку это промышленное производство, то здесь требовались квалифицированные кадры, - отметил профессор.

Заслугой Михаила Константинова является и проект «Энциклопедии Забайкалья», в рамках которого было выпущено 60 книг, из них – 36 книг энциклопедии и 24 тематических издания. По мнению историка и почётного гражданина Забайкальского края, этот проект необходимо продолжать и развивать официальный сайт энциклопедии.

Также в этот день почётное звание было присвоено народному артисту СССР, художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину и Герою России, командиру мотострелкового взвода батальона 5-ой отдельной танковой бригады Балдану Цыдыпову.

Губернатор края Александр Осипов вручил звание заслуженного работника культуры РФ директору Забайкальского краевого училища искусств Татьяне Будановой и почётную грамоту президента РФ профессору кафедры Забайкальского государственного университета Ивану Суворову.

Награды края получили ещё шесть человек. В частности, за самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные при спасении людей, медалью «За честь и мужество» награждён Алексей Максимов, который спас женщину с двумя детьми из воды.

Присвоены региональные почётные профессиональные звания: заслуженный работник здравоохранения - главной медицинской сестре Чернышевской ЦРБ Елене Петренко, заслуженный работник культуры – сотруднику ансамбля песни и пляски пограничного управления ФСБ России по Забайкальскому краю Виталию Галетину, заслуженный врач – стоматологу краевой стоматологической поликлиники Наталье Фирсовой, заслуженный работник физической культуры и спорта - заместителю председателя Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» Олегу Макарову, заслуженный тренер - тренеру спортивной школы олимпийского резерва №2 города Читы Павлу Кудрявцеву. Об этом сообщает пресс-служба правительства Забайкалья.
Забайкальский край награждение юбилей

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