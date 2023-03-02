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В районе Бурятии маленькая рысь вышла к людям

В районе Бурятии маленькая рысь вышла к людям
Общество,  Фото:Бурприроднадзор и скриншот в паблике «Весь Улан-Удэ»
Она бегала прямо во дворе у местных жителей

Недавно соцсети облетело сообщение, что в Закаменском районе объявилась рысь. Её запечатлели на камеру местные жители. Они успели заснять и момент, как незваная гостья ускользнула под забор в их дворе и была такова.



В Бурприроднадзоре «Байкал-Daily» подтвердили, что рысь в самом деле вышла к людям. Она появилась во дворе жилого дома на улице Зелёная в Закаменске – это окраина города.

- Госинспектор ещё вчера (1 марта) побывал на месте и всё обследовал. Рысь убежала обратно в лес – в свою естественную среду обитания. Она родилась в мае прошлого года. Опасности животное не представляло, – отметили в ведомстве.

В таких случаях на место всегда приезжает сотрудник Бурприроднадзора. Подключиться должна и администрация населённого пункта. Если есть угроза для людей, использовать оружие вправе только полицейские.

По словам специалистов, рысь мог кто-то спугнуть. По данным госмониторинга, в ушедшем 2022 году в республике насчитывалось 2585 таких диких кошек.

рысь природа животные Бурприроднадзор

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