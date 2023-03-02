Дороги Бурятии очищают от наледи

Лёд срезают грейдером, засыпают неровности грунтом, на скользких участках ведут подсыпку
Дорожники ведут борьбу с наледью на региональной автодороге Таксимо-Бодайбо (км 36- км 40), сообщает министерство транспорта Бурятии.
- С тёплыми температурами на дорогах Бурятии стала появляться наледь. Для обеспечения безаварийного и бесперебойного проезда в Муйском районе на автодороге Таксимо-Бодайбо дорожники срезают лёд грейдером, засыпают неровности грунтом, на скользких участках ведут подсыпку противогололёдным материалом, пробивают борозды для отвода талых вод, - отметили в пресс-службе.
Кроме того, на участках устраивают сдерживающие щиты, которые защищают проезжую часть, от воды.
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Лёд срезают грейдером, засыпают неровности грунтом, на скользких участках ведут подсыпку
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