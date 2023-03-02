Оценивались 22 образовательные организации Дальнего Востока
Ассоциация составителей рейтингов и рейтинговое агентство «RAEX» при поддержке Российского Союза ректоров выпустили обновлённые локальные рейтинги вузов по федеральным округам.
Локальный рейтинг вузов Дальневосточного федерального округа насчитывает 22 образовательные организации. В тройку лидеров вошли вузы Приморья, Хабаровского края и Бурятии. Первую позицию по ДФО занял Тихоокеанский государственный медицинский университет (Владивосток). На второе место вышел Дальневосточный государственный университет путей сообщения (Хабаровск), строкой ниже расположился Бурятский государственный университет имени Доржи Банзарова (БГУ, Улан-Удэ).
- Безусловно, вхождение Бурятского госуниверситета в топ-3 локальных рейтингов вузов является высоким достижением профессорско-преподавательского состава и студенческого коллектива нашего университета, — заявил ректор БГУ Алдар Дамдинов.
В топ-10 локального рейтинга вузов ДФО также вошли Амурский государственный университет, Морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, Забайкальский государственный университет, Сахалинский государственный университет, Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема, Владивостокский государственный университет. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Вуз Бурятии вошёл в тройку лидеров рейтинга вузов ДФО
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