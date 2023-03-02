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В Бурятии построят многофункциональные спортплощадки

В Бурятии построят многофункциональные спортплощадки
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Инвестор и правительство республики подписали концессию о новых объектах спорта

Международный форум «Мы Вместе. Спорт», проходящий в эти дни в Москве, стал площадкой для подписания концессионного соглашения между правительством Бурятии и ООО «Национальные технологии». В торжественной обстановке документ подписывали министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев и генеральный директор «Национальных технологий» Константин Юнов.

Благодаря этой концессии в Бурятии появятся 5 модульных спортивных плоскостных площадок капитального типа для массового спорта с цифровой инфраструктурой.

- Многофункциональные спортивные площадки для занятий физической культурой и спортом появятся в самых проходимых местах Тункинского, Селенгинского, Иволгинского районов и Улан-Удэ. Самое важное – заниматься там можно будет совершенно бесплатно, - отметил Иван Козырев.

Общая стоимость строительства составит более 370 миллионов рублей. Площадка будет включать в себя зоны для баскетбола 3х3, для футбола 3х3, для панна футбола, воркаута, для хоккея 3х3 и массовых катаний, помещение свободного назначения площадью 110 кв. м для спортивных секций, например, йоги, фитнесса, единоборств или киберспортивного клуба.

Отметим, что создание модульных спортивных площадок стало возможным благодаря победе Бурятии в конкурсе федерального проекта «Бизнес спринт (Я выбираю спорт)».

Новые площадки планируются к открытию уже в 2023 году, сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.
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