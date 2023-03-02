В Улан-Удэ волонтёры вернули пенсионеров с деменцией домой





Представители добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в Бурятии рассказали, как помогли двум пожилым жителям Улан-Удэ. Днём 28 февраля одна из волонтёров по имени Татьяна встретила на остановке в ДНТ «Весна» пенсионерку, которая не могла вспомнить номер автобуса, чтобы уехать домой. Но свои имя и отчество она назвала.



Татьяна тут же сообщила об этом в отряд. По базе данных удалось найти адрес женщины. Она проживает в том же ДНТ. Как выяснилось, у бабушки проблемы с памятью – добровольцы уже искали её неделю назад.



Через час в «ЛизаАлерт» поступила заявка на поиск 84-летнего жителя бурятской столицы, который тоже уже уходил из дома. Это было в декабре.



- Проблема та же – деменция. В этот раз с момента исчезновения прошло более двух часов. После сбора необходимой информации мы запустили экипажи на патруль, – рассказали добровольцы.



Супруга мужчины сообщила, что он оделся не по погоде – в лёгкую куртку и кроссовки.



- Поэтому поиск не останавливался ни на минуту, пока в 21:42 мы не получили сообщение, что дедушка сам пришёл в отдел полиции. Кто его привёз – рассказать не смог. В том районе работали наши экипажи, и ребята отвезли его домой, – отметили в «ЛизаАлерт».



Представители отряда поблагодарили неравнодушных людей. Несмотря на позднее время, улан-удэнца искали 14 человек.



- Четыре экипажа отработали 10 задач и проехали по городу более 130 километров, – добавили волонтёры.



Они рассказали, как поступить, если пожилой человек обратится на улице с просьбой помочь ему куда-либо уехать.



- Правило номер один – спросите, не заблудился ли он. Убедитесь, что человек осознаёт, какой сейчас день, месяц и год. В этот момент пожилые бывают очень убедительными, но проблема в памяти: они могут стремиться туда, где их никто не ждёт, – пояснили в «ЛизаАлерт». – Если вы начали замечать хотя бы небольшие проблемы с памятью у пожилых родственников, нашейте на всю одежду бирки с их фамилией, именем и отчеством, укажите возраст и свои контактные данные, а также положите записки с этой информацией в карманы верхней одежды и в сумки.



Ещё один совет от добровольцев – оформить на себя сим-карту, которой пользуется родственник с проблемами с памятью, и подключить функцию отслеживания геолокации у оператора. Кроме того, можно купить близкому человеку браслет или часы с GPS-трекером.

