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В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов

В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Там рассказали, куда идут деньги за посещение резервата

В Тункинском национальном парке объяснили, почему с приезжающих туда жителей Бурятии и туристов из других регионов берут плату. Чтобы попасть на заповедную территорию, нужно отдать 200 рублей. 

Это прописано в приказе нацпарка № 127 от 1 июля 2022 года, а также в постановлении российского правительства № 1039 («Об утверждении правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за их посещение») от 13 октября 2020-го.

В резервате рассказали, куда направляют эти деньги. Как выяснилось – на уборку и содержание 49 мест отдыха, 25 туристских маршрутов, 8 экологических троп и 4 визитных центров. А ещё – на организацию работы с волонтёрами. Об этом сообщается в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».
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