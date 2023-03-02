В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов

Там рассказали, куда идут деньги за посещение резервата









Это прописано в приказе нацпарка № 127 от 1 июля 2022 года, а также в постановлении российского правительства № 1039 («Об утверждении правил определения платы для физических лиц, не проживающих в населённых пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий, за их посещение») от 13 октября 2020-го.



В резервате рассказали, куда направляют эти деньги. Как выяснилось – на уборку и содержание 49 мест отдыха, 25 туристских маршрутов, 8 экологических троп и 4 визитных центров. А ещё – на организацию работы с волонтёрами. Об этом сообщается в вайбер-группе «Тунка-инфо.24/7».



В Тункинском национальном парке объяснили, почему с приезжающих туда жителей Бурятии и туристов из других регионов берут плату. Чтобы попасть на заповедную территорию, нужно отдать 200 рублей.