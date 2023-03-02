«Сложно дышать»: На севере Бурятии люди жалуются на ядовитый воздух

Они заявили, что рядом с жилыми домами жгут «что-то токсичное»
Жители Северобайкальска рассказали в местной вайбер-группе, что им стало тяжело дышать даже в стенах собственного дома. Люди утверждают: кто-то загрязняет воздух в городе, в частности – на проспекте 60 лет СССР. Они утверждают, что ранее обращались к властям с той же жалобой, но безрезультатно.
- Администрация обещала провести проверку. Ничего не изменилось. За редким исключением вечером и ночью где-то рядом с домом – наверное, в гаражах – что-то токсичное жгут и воздух загрязняют, – отмечают северобайкальцы. – В квартире сложно дышать, проветрить нельзя. Почему такое возможно в центре города? Мы же не живём в промышленном районе или рядом с мусорным полигоном. К кому нужно обратиться по этому вопросу, чтобы загрязнение прекратилось ?
Первый заместитель главы Северобайкальска Максим Зыков пояснил: сотрудники отдела муниципального контроля уже несколько раз выезжали на место, чтобы найти источник загрязнения. Пока его не установили.
- На следующей неделе запланировано рейдовое мероприятие в вечернее и ночное время, – подчеркнул Максим Зыков.
При появлении «токсичного» дыма он призвал незамедлительно сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу «для оперативного реагирования».
В дело вмешалась прокуратура
Пожилые люди потерялись уже во второй раз
Там рассказали, куда идут деньги за посещение резервата
Они заявили, что рядом с жилыми домами жгут «что-то токсичное»
В честь 8 марта в республике устроят выходной
Для них провели экскурсию по учреждению
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В столице Бурятии пройдёт концерт и награждение лауреатов международного конкурса
Также здесь состоится первенство СФО
В Улан-Удэ воздух прогреется до +3 градусов
Представленные в экспозиции газеты и журналы посвящены вопросам науки, образования, культуры и искусства
В виртуальной экспозиции собрано около 1200 произведений из 56 музеев
Также состоятся встречи между хоккеистами Бурятии и Иркутской области
Авторские песни представит Аюр Доржиев
Госмузеи открыли свои двери для бесплатного посещения