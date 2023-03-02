02 марта

01 марта

Популярное

Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя

Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Общество,  Фото:Pixabay.com
В честь 8 марта в республике устроят выходной

Следующая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей России, будет короткой. В честь Международного женского дня в стране устроят выходной. В этот раз 8 марта выпадает на среду. А день накануне него – вторник, 7 марта – сократят на один час.

-  8 марта приходится на середину недели, поэтому в производственном календаре на его празднование отведён один день. Перенос выходных не предусмотрен, – напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).

В феврале последняя рабочая неделя тоже оказалась короче, чем обычно. Благодаря Сагаалгану и 23 февраля жителям Бурятии пришлось трудиться всего два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.

Новогодние каникулы в этот раз продолжались по 8 января включительно. После Международного женского дня будут майские праздники (с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник и потом с 6-го по 9-ое, с субботы по вторник).

Три выходных сделают в честь Дня России, с 10-12 июня. В ноябре – с 4-го по 6-ое число – в стране отпразднуют День народного единства. Всего в 2023 году жители РФ дополнительно отдохнут 26 дней (а нашей республики – 27), которые работодатели обязаны оплатить. По сути, это второй полноценный отпуск.
8 марта Праздники отдых

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ волонтёры вернули пенсионеров с деменцией домой
В Улан-Удэ волонтёры вернули пенсионеров с деменцией домой
Общество, 02.03.2023
Пожилые люди потерялись уже во второй раз
В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов
В нацпарке Бурятии объяснили взимание платы с туристов
Общество, 02.03.2023
Там рассказали, куда идут деньги за посещение резервата
«Сложно дышать»: На севере Бурятии люди жалуются на ядовитый воздух
«Сложно дышать»: На севере Бурятии люди жалуются на ядовитый воздух
Общество, 02.03.2023
Они заявили, что рядом с жилыми домами жгут «что-то токсичное»
Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя
Общество, 02.03.2023
В честь 8 марта в республике устроят выходной
В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка
В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка
Общество, 02.03.2023
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко  
В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков
В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков
Общество, 02.03.2023
В столице Бурятии пройдёт концерт и награждение лауреатов международного конкурса
В Бурятии с каждым днём становится теплее
В Бурятии с каждым днём становится теплее
Общество, 02.03.2023
В Улан-Удэ воздух прогреется до +3 градусов 
В Улан-Удэ открылась выставка прессы столетней давности
В Улан-Удэ открылась выставка прессы столетней давности
Общество, 01.03.2023
Представленные в экспозиции газеты и журналы посвящены вопросам науки, образования, культуры и искусства
Музей Бурятии принимает участие в международной выставке о СССР
Музей Бурятии принимает участие в международной выставке о СССР
Общество, 01.03.2023
В виртуальной экспозиции собрано около 1200 произведений из 56 музеев
На Байкале вновь пройдёт матч со звёздами хоккея
На Байкале вновь пройдёт матч со звёздами хоккея
Общество, 01.03.2023
Также состоятся встречи между хоккеистами Бурятии и Иркутской области
В Улан-Удэ состоится «Весенний концерт»
В Улан-Удэ состоится «Весенний концерт»
Общество, 01.03.2023
Авторские песни представит Аюр Доржиев
В музеях Монголии началась неделя «открытых дверей»
В музеях Монголии началась неделя «открытых дверей»
Общество, 01.03.2023
Госмузеи открыли свои двери для бесплатного посещения

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^