Жителей Бурятии ждёт четырёхдневная рабочая неделя

В честь 8 марта в республике устроят выходной









- 8 марта приходится на середину недели, поэтому в производственном календаре на его празднование отведён один день. Перенос выходных не предусмотрен, – напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструд).



В феврале последняя рабочая неделя тоже оказалась короче, чем обычно. Благодаря Сагаалгану и 23 февраля жителям Бурятии пришлось трудиться всего два дня – в понедельник, 20-го, и в среду, 22-го числа.



Новогодние каникулы в этот раз продолжались по 8 января включительно. После Международного женского дня будут майские праздники (с 29 апреля по 1 мая, то есть с субботы по понедельник и потом с 6-го по 9-ое, с субботы по вторник).



Три выходных сделают в честь Дня России, с 10-12 июня. В ноябре – с 4-го по 6-ое число – в стране отпразднуют День народного единства. Всего в 2023 году жители РФ дополнительно отдохнут 26 дней (а нашей республики – 27), которые работодатели обязаны оплатить. По сути, это второй полноценный отпуск.

Следующая рабочая неделя в Бурятии, как и по всей России, будет короткой. В честь Международного женского дня в стране устроят выходной. В этот раз 8 марта выпадает на среду. А день накануне него – вторник, 7 марта – сократят на один час.