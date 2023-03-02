В музее Улан-Удэ открылась «весенняя» выставка

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
В преддверии праздника 8 марта в Художественном музее имени Сампилова открылась выставка под названием «Бальжинима» (12+). Более 30 новых монументальных живописных полотен заслуженного художника Бальжинимы Доржиева представлены в большом «белом» зале музея. Это только десятая часть его творчества.
Бальжинима Доржиев родился в 1950 году в селе Улан-Булаг Агинского бурятского автономного округа. Окончил Иркутское художественное училище и Ленинградскую академию художеств имени И.Е. Репина, мастерскую Евсея Моисеенко. С 1991 по 2013 годы был главным художником Бурятского государственного академического театра драмы. С 1981 года - активный участник республиканских, зональных, всесоюзных, российских, зарубежных выставок. Его персональные выставки не раз проводились в Национальном музее Бурятии и в других городах России.
Авторский почерк Бальжинимы Доржиева легко узнаваем. Его работы всегда яркие, красочные. Природа, животный и растительный мир Бурятии, этнические мотивы, женские и детские образы разместились на его полотнах.
Выставка работает до 26 марта.
Возрастное ограничение - 12+
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