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В Бурятии с каждым днём становится теплее

В Бурятии с каждым днём становится теплее
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Улан-Удэ воздух прогреется до +3 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по южной половине республики переменная облачность, преимущественно без осадков, днём тёплая погода, по северной половине при прохождении атмосферного фронта местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного.

Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -2,+3, местами до +8, по северу и Прибайкалью при облачности -5,-10.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днём +1,+3.
прогноз погоды

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