В Бурятии с каждым днём становится теплее

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ воздух прогреется до +3 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 марта по южной половине республики переменная облачность, преимущественно без осадков, днём тёплая погода, по северной половине при прохождении атмосферного фронта местами небольшой снег, по северному Прибайкалью до умеренного.



Ветер юго-западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -2,+3, местами до +8, по северу и Прибайкалью при облачности -5,-10.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Температура днём +1,+3.

