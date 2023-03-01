Жители Бурятии могут рассказать о выдающихся женщинах

Стартовал приём заявок на творческий конкурс



В России начался приём работ на творческий конкурс «Женщины, изменившие мир». В рамках конкурса нужно написать маленький рассказ или снять видеролик о выдающейся женщине, достижения которой вдохновили вас. В конкурсе могут принять участие как взрослые, так и школьники, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Бурятии.



Для участия необходимо с 27 февраля по 7 марта под постом о конкурсе в аккаунте Рособрнадзора в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/wall-36510627_65268?w=wall-36510627_65268) разместить рассказ или видеоролик, в котором нужно рассказать о женщине, жизнь которой вас вдохновляет, о её заслугах и достижениях, которые помогли сделать мир лучше;



- Рассказ или видеоролик должны быть уникальными и ранее нигде не публиковаться. Максимальный размер текста не должен превышать 2000 символов, а продолжительность видеоролика должна быть не более 2 минут;



- Поставить хештеги: #РОН8марта, #РОНконкурс.



Участники конкурса должны проживать в любом регионе Российской Федерации, обучаться или работать в одной из школ при посольствах РФ, иметь открытый аккаунт в социальной сети Вконтакте, быть подписанными на аккаунт Рособрнадзора (в социальной сети Вконтакте).



7 марта среди комментариев под постом будут выбраны две лучшие работы. Авторы работ будут награждены ценными призами и сертификатами в номиналом 2000 рублей.



Возрастное ограничение 6+







