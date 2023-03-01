А одну «конечку» в городе пришлось перенести
Маршрутки будут временно ездить по-новому (синим цветом указана старая схема движения, красным – изменённая). А конечную остановку этих «микриков» перенесли с «Тубдиспансера» на «Интернат».
|
01 марта
28 февраля
14:13
Популярное
|
В Улан-Удэ изменилось движение ещё нескольких автобусов
Общество, Фото:
А одну «конечку» в городе пришлось перенести
Маршрутки будут временно ездить по-новому (синим цветом указана старая схема движения, красным – изменённая). А конечную остановку этих «микриков» перенесли с «Тубдиспансера» на «Интернат».
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Заразившиеся ей уже есть в соседнем Иркутске
Сказочные образы напоминают правителей водного царства
У него остались жена и маленький сын
Ранее выставка демонстрировалась в здании ФСК
Сильнее всего в республике любят волейбол и футбол
Двум управляющим компаниям был выписан штраф на 60 тысяч рублей
Мероприятие посвятили празднованию Сагаалгана и Масленицы
Всего участвовало 9 команд
Городские власти вовсю разыскивают их владельцев
Николай Авдеев погиб в ходе СВО летом 2022 года
Для них провели экоурок
Там промёрзли стены и появилась плесень
Его режут для предотвращения заторов и подтоплений
Люди подняли волнующие их темы
В 2023 году там оборудуют проезжую часть и сделают освещение
|