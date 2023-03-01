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В Улан-Удэ изменилось движение ещё нескольких автобусов

В Улан-Удэ изменилось движение ещё нескольких автобусов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А одну «конечку» в городе пришлось перенести

В администрации Улан-Удэ напомнили, что  схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 56с, 80 и 92, изменилась. Причина – реконструкция тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе. Из-за неё перекрыли сразу несколько улиц – Гагарина, Коллективная, Воронежская и часть Радикальцева (от Воронежской до Керамической).



Маршрутки будут временно ездить по-новому (синим цветом указана старая схема движения, красным – изменённая). А конечную остановку этих «микриков» перенесли с «Тубдиспансера» на «Интернат».



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