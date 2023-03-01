В Улан-Удэ изменилось движение ещё нескольких автобусов

А одну «конечку» в городе пришлось перенести





В администрации Улан-Удэ напомнили, что схема движения автобусов, следующих по маршрутам № 56с, 80 и 92, изменилась. Причина – реконструкция тепломагистрали № 3 в Железнодорожном районе. Из-за неё перекрыли сразу несколько улиц – Гагарина, Коллективная, Воронежская и часть Радикальцева (от Воронежской до Керамической).Маршрутки будут временно ездить по-новому (). А конечную остановку этих «микриков» перенесли с «Тубдиспансера» на «Интернат».