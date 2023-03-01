Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от кори

Заразившиеся ей уже есть в соседнем Иркутске





Накануне СМИ сообщили, что в столице Приангарья выявили заболевших корью. Пока известно о двух заражённых.В областном управлении Роспотребнадзора уточнили, что это «завозной случай, получивший распространение». Ситуация находится под контролем. «Отрабатывается весь комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий», – отметили в надзорном ведомстве.В Роспотребнадзоре по РБ тем временем решили напомнить, как уберечься от кори, которая является высококонтагиозным заболеванием и передаётся воздушно-капельным путём. Вообще от неё прививают всех детей до года, а уже в шесть лет проводится ревакцинация.Если прививки никогда не было, специалисты советуют сделать её. Правда, людям старше 55 лет иммунизация рекомендуется лишь после контакта с больными, а тем, кому больше 36-ти – если они трудятся в медицинской и транспортной сферах или работают в садиках и школах.Характерные симптомы кори – высокая температура (до 40,5 °C), воспаление слизистых оболочек рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивит и пятнисто- папулёзная сыпь на коже.