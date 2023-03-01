01 марта

28 февраля

Популярное

Нейросеть создала фантастические портреты Байкала и Ангары

Нейросеть создала фантастические портреты Байкала и Ангары
Общество, 
Сказочные образы напоминают правителей водного царства

В Сети появились новые фантастические портреты, которые сгенерировала нейросеть Midjourney. Теперь мы можем увидеть воочию озеро Байкал и реку Ангара в человеческом обличье.

- Сказочные образы Байкала и Ангары напоминают правителей водного царства. Так глазами искусственного интеллекта выглядят знаменитая сибирская река и Священное озеро, - сообщает «Вести-Иркутск».

Недавно в интернете были популярны другие облики — нейросеть показала 22 российских города в образе людей, в том числе четыре сибирских — Новосибирск, Омск, Улан-Удэ и Иркутск. Улан-Удэ предстал в образе сурового мужчины.

Midjourney (в переводе с английского – половина пути) – искусственный интеллект (ИИ), способный преобразовывать текст в изображения. Создать их можно по описанию. Вводить слова нужно на английском языке. Генерация осуществляется в режиме реального времени и занимает пару минут.

нейросеть Байкал

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от кори
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от кори
Общество, 01.03.2023
Заразившиеся ей уже есть в соседнем Иркутске
Нейросеть создала фантастические портреты Байкала и Ангары
Нейросеть создала фантастические портреты Байкала и Ангары
Общество, 01.03.2023
Сказочные образы напоминают правителей водного царства
В Национальной библиотеке начала работу выставка «Жена Героя Бурятии»
В Национальной библиотеке начала работу выставка «Жена Героя Бурятии»
Общество, 01.03.2023
Ранее выставка демонстрировалась в здании ФСК
В рухнувшей на дно рейтинга ЗОЖ Бурятии стало больше спортсменов
В рухнувшей на дно рейтинга ЗОЖ Бурятии стало больше спортсменов
Общество, 01.03.2023
Сильнее всего в республике любят волейбол и футбол
В Улан-Удэ оштрафуют «управляшки» за снег и сосульки на крышах
В Улан-Удэ оштрафуют «управляшки» за снег и сосульки на крышах
Общество, 01.03.2023
Двум управляющим компаниям был выписан штраф на 60 тысяч рублей
Подростки из улан-удэнского СИЗО сыграли в квест-игру
Подростки из улан-удэнского СИЗО сыграли в квест-игру
Общество, 01.03.2023
Мероприятие посвятили празднованию Сагаалгана и Масленицы
Из-за нового моста в столице Бурятии начнут сносить гаражи
Из-за нового моста в столице Бурятии начнут сносить гаражи
Общество, 01.03.2023
Городские власти вовсю разыскивают их владельцев
В Бурятии росгвардейцы оказали помощь матери погибшего сослуживца
В Бурятии росгвардейцы оказали помощь матери погибшего сослуживца
Общество, 01.03.2023
Николай Авдеев погиб в ходе СВО летом 2022 года
В Улан-Удэ многоэтажка превратилась в пещеру со сталактитами
В Улан-Удэ многоэтажка превратилась в пещеру со сталактитами
Общество, 01.03.2023
Там промёрзли стены и появилась плесень 
На реках в Бурятии начали пилить лёд
На реках в Бурятии начали пилить лёд
Общество, 01.03.2023
Его режут для предотвращения заторов и подтоплений
В Улан-Удэ начался новый этап строительства третьего моста
В Улан-Удэ начался новый этап строительства третьего моста
Общество, 01.03.2023
В 2023 году там оборудуют проезжую часть и сделают освещение

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^