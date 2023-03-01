Сказочные образы напоминают правителей водного царства
В Сети появились новые фантастические портреты, которые сгенерировала нейросеть Midjourney. Теперь мы можем увидеть воочию озеро Байкал и реку Ангара в человеческом обличье.
- Сказочные образы Байкала и Ангары напоминают правителей водного царства. Так глазами искусственного интеллекта выглядят знаменитая сибирская река и Священное озеро, - сообщает «Вести-Иркутск».
Недавно в интернете были популярны другие облики — нейросеть показала 22 российских города в образе людей, в том числе четыре сибирских — Новосибирск, Омск, Улан-Удэ и Иркутск. Улан-Удэ предстал в образе сурового мужчины.
Midjourney (в переводе с английского – половина пути) – искусственный интеллект (ИИ), способный преобразовывать текст в изображения. Создать их можно по описанию. Вводить слова нужно на английском языке. Генерация осуществляется в режиме реального времени и занимает пару минут.
Нейросеть создала фантастические портреты Байкала и Ангары
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