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На вокзалах Бурятии установят справочные видеотерминалы

На вокзалах Бурятии установят справочные видеотерминалы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кроме Улан-Удэ, они появятся в Наушках и Таксимо

В 2023 году на железнодорожных вокзалах, расположенных в границах Иркутской области и Бурятии, будут установлены 13 новых интерактивных справочных видеотерминалов. На 10 станциях Восточно-Сибирской магистрали многофункциональные комплексы появятся впервые, а крупные вокзалы в Иркутске и Улан-Удэ оснастят дополнительными устройствами.

В настоящий момент справочные видеотерминалы работают на вокзалах станций Иркутск-Пассажирский, Улан-Удэ, Тайшет, Падунские Пороги, Нижнеудинск, Северобайкальск, Черемхово, Зима и Ангарск.

В 2023 году устройства впервые появятся на станциях Иркутск-Сортировочный, Усолье-Сибирское, Наушки, Лена, Коршуниха, Вихоревка, Таксимо, Новая Чара, Тулун и Усть-Илимск. На вокзалах станций Иркутск-Пассажирский и Улан-Удэ добавятся ещё 3 новых терминала, а их общее количество на Восточно-Сибирской магистрали достигнет 25.

В интерактивном режиме устройство предоставит общие данные о вокзальном комплексе, поможет ознакомиться с каталогом услуг, навигацией по вокзалу, его доступностью для маломобильных граждан. Также через терминал можно изучить актуальное расписание движения поездов и выполнить поиск поездов по заданным маршрутам.

В режиме видеосвязи через терминал пассажир сможет круглосуточно связаться с оператором контактного центра. Подробную консультацию специалисты готовы оказать не только на русском, но на английском и китайском языке, а также в сурдопереводе.

- Сервис пользуется высоким спросом у пассажиров. В среднем операторы контактного центра, расположенного на станции Иркутск-Пассажирский, ежедневно обрабатывают до 150 звонков по видеосвязи в сутки, - сообщает пресс-служба ВСЖД.

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