В Бурятии прощаются с погибшим на СВО 39-летним добровольцем

У него остались жена и маленький сын





18 января во время специальной военной операции на Украине погиб 39-летний боец штурмового отряда из Мухоршибирского района Александр Потрачков. В среду, 1 марта, его провожают в последний путь на малой родине – в селе Мухоршибирь.Александр родился 5 июля 1983 года. Он был самым младшим ребёнком в семье. Помогал родителям по дому и по хозяйству и очень любил ухаживать за скотом.До 9-го класса учился в Мухоршибирской школе № 1. После её окончания поступил в Мухоршибирское ПТУ-27 и выучился там на столяра-паркетчика.Какое-то время Александр проживал в соседнем Забайкальском крае, однако в 2009 году вернулся в родное село вместе с молодой женой Натальей. В 2015 году у супругов родился сын. Мальчика, как и отца, назвали Сашей.В ноябре Потрачков отправился на СВО в качестве добровольца. За мужество, проявленное в боях, его наградили медалью «За отвагу». Родные, друзья, соседи и все, кто знал Александра, запомнили его как доброго, чуткого и открытого человека, сообщается в вайбер-группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».