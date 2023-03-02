В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

В столице Бурятии пройдёт концерт и награждение лауреатов международного конкурса



31 марта в Улан-Удэ состоится концерт и торжественное награждение лауреатов VII международного конкурса балетмейстеров-постановщиков имени народной артистки Бурятской АССР, кавалера ордена Дружбы Татьяны Гергесовой. Мероприятие пройдёт в зале Русского драматического театра имени Н. Бестужева.



- В концертной программе будут представлены лучшие хореографические номера балетмейстеров-постановщиков конкурса в трёх направлениях: народный танец, современный танец, народный стилизованный танец. Перед зрителями выступят образцовые и народные танцевальные ансамбли Бурятии, а также из соседних регионов, - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.



Возрастное ограничение: 6+.



