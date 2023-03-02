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В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков

В Улан-Удэ наградят балетмейстеров-постановщиков
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В столице Бурятии пройдёт концерт и награждение лауреатов международного конкурса

31 марта в Улан-Удэ состоится концерт и торжественное награждение лауреатов VII международного конкурса балетмейстеров-постановщиков имени народной артистки Бурятской АССР, кавалера ордена Дружбы Татьяны Гергесовой. Мероприятие пройдёт в зале Русского драматического театра имени Н. Бестужева.

- В концертной программе будут представлены лучшие хореографические номера балетмейстеров-постановщиков конкурса в трёх направлениях: народный танец, современный танец, народный стилизованный танец. Перед зрителями выступят образцовые и народные танцевальные ансамбли Бурятии, а также из соседних регионов, - сообщает пресс-служба колледжа искусств имени П.И. Чайковского.

Возрастное ограничение: 6+.

Бурятия Улан-Удэ конкурс балет концерт

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