Иркутск впервые примет чемпионат Сибири по спортивной аэробике

Также здесь состоится первенство СФО



В Иркутске с 3 по 5 марта пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по спортивной аэробике. В соревнованиях в спорткомплексе «Байкал-Арена» планируют принять участие спортсмены из шести регионов: Иркутской, Томской, Омской, Новосибирской областей, Красноярского и Алтайского краёв.



Соревнования проводятся среди юношей и девушек 12-14 лет, юниоров и юниорок 15-17 лет, мужчин и женщин 18 лет и старше. За медали участники будут бороться в индивидуальных выступлениях, в номинациях «Смешанные пары», «Трио», «Группа», «Гимнастическая платформа» и «Танцевальная гимнастика».



- Иркутск неоднократно принимал международные старты по спортивной аэробике, здесь проводились чемпионат и первенство России. Но впервые будут проходить чемпионат и первенство Сибирского федерального округа. Обеспечивать судейство будет 35 человек. Вход для зрителей свободный, - отметила старший тренер сборной Иркутской области, главный судья соревнований Ольга Демиденко.



Открытие чемпионата и первенства СФО состоится в 15:00 часов 3 марта. В этот же день с 15:30 до 20:00 часов пройдут индивидуальные выступления. 4 марта соревнованиях будут проводиться с 9:30 до 19:30. 5 марта финалы будут проходить с 9:30 до 13:00 часов, с 13:00 часов – награждение. По итогам соревнований будет сформирована сборная команда для участия в чемпионате и первенстве России по спортивной аэробике, которые в марте состоятся в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.



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