В Национальной библиотеке начала работу выставка «Жена Героя Бурятии»

В Бурятии продолжает работу фотовыставка, посвящённая жёнам участников специальной военной операции. Жительницы Бурятии объединились, чтобы показать - за российскими военными стоят их женщины. На фотографиях мы видим портреты хрупких женщин в парадных кителях их мужей. В республиканском проекте приняли участие более пятидесяти девушек.
С 18 по 27 февраля работала в здании физкультурно-спортивного комплекса. Теперь она продолжает работу в Национальной библиотеке Бурятии. Накануне в библиотеке состоялось её торжественное открытие.
- В память о моём муже, защитнике и отце троих детей я хочу, чтобы его подвиг и подвиг других наших ребят не забывали. Они все стояли до конца и ни один не развернулся. Также хотелось бы поддержать всех мужчин на передовой и сказать, что они Герои, - отметила Оксана Дашиева, организатор выставки.
Проект «Жёны героев» появился в Самарской области, в Бурятии он реализуется при поддержке правительства республики, министерства культуры Бурятии и регионального «Народного фронта».
Выставка располагается на 3 этаже Национальной библиотеки. Посетить её можно до 8 марта.
Возрастное ограничение 6+