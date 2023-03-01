В рухнувшей на дно рейтинга ЗОЖ Бурятии стало больше спортсменов

Сильнее всего в республике любят волейбол и футбол
В 2021 году физической культурой и спортом в Бурятии, по данным Бурятстата, занималось свыше 461 тысячи человек. За пять лет спортсменов в регионе стало больше в 1,6 раза. Увеличилось и число спортивных объектов – с 1767 до 2065,
Наибольшей популярностью у посетителей спортивных секций и групп два года назад пользовались командные виды спорта. На первом месте был волейбол (16%). Далее шли футбол (13,3%), лёгкая атлетика (7,1%) и баскетбол (6,5%). Кроме того, жители РБ увлекались лыжными гонками (4,8%), фитнес-аэробикой (4%) и спортивной борьбой (3,6%).
При этом Бурятия по-прежнему плетётся в хвосте рейтинга ЗОЖ. В декабре она оказалась
в этом списке на 75 месте из 85-ти, набрав 36,8 балла. Авторы исследования использовали несколько показателей, характеризующих здоровый образ жизни. Это приверженность спорту, употребление табака и горячительных напитков, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения и смертность от причин, вызванных спиртным.
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