В Улан-Удэ артисты театра оперы и балета посоревновались в лепке бууз

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Всего участвовало 9 команд



В честь празднования Сагаалгана художественные мастерские Бурятского театра оперы и балета на пару часов превратились в буузную. Там для сотрудников театра устроили чемпионат по лепке бууз.



Перед началом соревнования коллег поприветствовал председатель профкома Бурятского театра оперы и балета, ведущий солист балета Булыт Раднаев. Народный артист Бурятии впервые исполнил партию «Буузы» и предстал перед коллегами в образе национального блюда.



Девять команд из восьми цехов театра, а также ветераны сцены приняли участие в соревновании. За 8 минут каждая команда должна была слепить не только наибольшее количество бууз, но и соблюсти определённый ряд критериев.



- Мы смотрим подачу, внешний вид, сервировку стола и оригинальность. В прошлом году мы пекли блины, сейчас решили приготовить буузы. У нас коллектив очень дружный, давно не было такого мероприятия, - отметила член жюри, заведующая костюмерным цехом БГАТОиБ Галина Гармаева.



Пока одни лепили буузы, остальные приняли участие в различных состязаниях: шагай наадан, разбивание хребтовой кости, армрестлинг. Были даже организованы скачки и стрельба из лука – элементы игр бутафорские, зато эмоции самые настоящие.



- Каждая команда провела дегустацию приготовленных блюд и презентацию своего праздничного стола, - сообщает пресс-служба Бурятского государственного академического театра оперы и балета.



По результатам состязания победила команда гримёров и костюмеров театра. Они за 8 минут слепили 25 бууз. Второе место завоевал оркестр, третье - хор.





