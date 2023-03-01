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В Улан-Удэ артисты театра оперы и балета посоревновались в лепке бууз

В Улан-Удэ артисты театра оперы и балета посоревновались в лепке бууз
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Всего участвовало 9 команд

В честь празднования Сагаалгана художественные мастерские Бурятского театра оперы и балета на пару часов превратились в буузную. Там для сотрудников театра устроили чемпионат по лепке бууз.

Перед началом соревнования коллег поприветствовал председатель профкома Бурятского театра оперы и балета, ведущий солист балета Булыт Раднаев. Народный артист Бурятии впервые исполнил партию «Буузы» и предстал перед коллегами в образе национального блюда.

Девять команд из восьми цехов театра, а также ветераны сцены приняли участие в соревновании. За 8 минут каждая команда должна была слепить не только наибольшее количество бууз, но и соблюсти определённый ряд критериев.

- Мы смотрим подачу, внешний вид, сервировку стола и оригинальность. В прошлом году мы пекли блины, сейчас решили приготовить буузы. У нас коллектив очень дружный, давно не было такого мероприятия, - отметила член жюри, заведующая костюмерным цехом БГАТОиБ Галина Гармаева.

Пока одни лепили буузы, остальные приняли участие в различных состязаниях: шагай наадан, разбивание хребтовой кости, армрестлинг. Были даже организованы скачки и стрельба из лука – элементы игр бутафорские, зато эмоции самые настоящие.

- Каждая команда провела дегустацию приготовленных блюд и презентацию своего праздничного стола, - сообщает пресс-служба Бурятского государственного академического театра оперы и балета.

По результатам состязания победила команда гримёров и костюмеров театра. Они за 8 минут слепили 25 бууз. Второе место завоевал оркестр, третье - хор.


театр Сагаалган

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