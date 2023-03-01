Из-за нового моста в столице Бурятии начнут сносить гаражи

Городские власти вовсю разыскивают их владельцев
Из-за возведения третьей переправы через Уду в столице республики снесут капитальные гаражи на улице Дальненагорная. Администрация Улан-Удэ собирается выкупить сами постройки и землю под ними. Некоторые из этих участков попадают в зону строительства.
Сейчас в мэрии разыскивают владельцев боксов. Им потребуется предоставить документы, подтверждающие право собственности на гаражи.
Со всеми интересующими вопросами можно обратиться в администрацию Советского района (улица Советская, 23, кабинет № 11), позвонив по номеру 8 (3012) 21-35-05 или 8-924-397-47-88 (Эрдэм Михайлович Шарагулов), а также в комитет по управлению имуществом и землепользованию (Бабушкина ,25, кабинет 310) по телефону 23-50-76 (Цындыма Батоевна Шарланова).
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