В Бурятии росгвардейцы оказали помощь матери погибшего сослуживца









Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии навестили в селе Бичура Галину Павловну Тюрюханову – маму погибшего сотрудника ОМОН управления Росгвардии по Бурятии сержанта полиции Николая Авдеева.Начальник отделения вневедомственной охраны по Бичурскому району подполковник полиции Андрей Павлов поздравил Галину Павловну с праздниками – Масленицей и Сагаалганом.Обратив внимание на не расколотые дрова, росгвардейцы предложили свою помощь и через час уже сложили готовую поленницу. В дальнейшем сотрудники вневедомственной охраны также придут помочь в решении других бытовых вопросов – очистить двор от снега, подготовить к посадкам огород, провести уборку.Сотрудник отряда мобильного особого назначения «Кречет» управления Росгвардии по Бурятии сержант полиции Николай Авдеев погиб в ходе специальной военной операции летом 2022 года. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении воинского долга, награждён орденом Мужества (посмертно).