В Забайкалье поздравили маму первой новорождённой в День юбилея края

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Сегодня региону исполнилось 15 лет



1 марта исполнилось 15 лет со дня образования Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов сегодня утром навестил маму первого новорождённого ребёнка в День рождения края. Жительница Красночикойского района Татьяна Иванова ночью родила девочку Ксюшу. Маме был вручён подарок с необходимыми для новорождённого вещами.



Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, девочка родилась 1 марта в 00:11 весом 3380 граммов, ростом 53 сантиметра. Мама и дочка чувствуют себя хорошо.



По словам Татьяны, дома семью ждёт папа, который очень рад рождению первенца. Девочку они ждали шесть лет.



- Мы все заранее купили, приготовили к рождению ребёнка. Пораньше приехали в Читу. Ждали малышку давно, шесть лет. Может быть, планируем ещё одного, чтобы погодками были. В больнице персонал очень хороший, все добрые. Всё очень хорошо, - рассказала Татьяна.

