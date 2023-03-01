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В Забайкалье поздравили маму первой новорождённой в День юбилея края

В Забайкалье поздравили маму первой новорождённой в День юбилея края
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Сегодня региону исполнилось 15 лет

1 марта исполнилось 15 лет со дня образования Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов сегодня утром навестил маму первого новорождённого ребёнка в День рождения края. Жительница Красночикойского района Татьяна Иванова ночью родила девочку Ксюшу. Маме был вручён подарок с необходимыми для новорождённого вещами.

Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, девочка родилась 1 марта в 00:11 весом 3380 граммов, ростом 53 сантиметра. Мама и дочка чувствуют себя хорошо.

По словам Татьяны, дома семью ждёт папа, который очень рад рождению первенца. Девочку они ждали шесть лет.

- Мы все заранее купили, приготовили к рождению ребёнка. Пораньше приехали в Читу. Ждали малышку давно, шесть лет. Может быть, планируем ещё одного, чтобы погодками были. В больнице персонал очень хороший, все добрые. Всё очень хорошо, - рассказала Татьяна.
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