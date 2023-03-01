Сегодня региону исполнилось 15 лет
1 марта исполнилось 15 лет со дня образования Забайкальского края. Губернатор региона Александр Осипов сегодня утром навестил маму первого новорождённого ребёнка в День рождения края. Жительница Красночикойского района Татьяна Иванова ночью родила девочку Ксюшу. Маме был вручён подарок с необходимыми для новорождённого вещами.
Как сообщает Забайкальский центр социально значимой информации, девочка родилась 1 марта в 00:11 весом 3380 граммов, ростом 53 сантиметра. Мама и дочка чувствуют себя хорошо.
По словам Татьяны, дома семью ждёт папа, который очень рад рождению первенца. Девочку они ждали шесть лет.
- Мы все заранее купили, приготовили к рождению ребёнка. Пораньше приехали в Читу. Ждали малышку давно, шесть лет. Может быть, планируем ещё одного, чтобы погодками были. В больнице персонал очень хороший, все добрые. Всё очень хорошо, - рассказала Татьяна.
В Забайкалье поздравили маму первой новорождённой в День юбилея края
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стартовал приём заявок на творческий конкурс
С 2020 года Николай Дульбитхаев жил и работал в Улан-Удэ
Но ежедневных полётов летом не будет
Им стал представитель СОШ №8 города Улан-Удэ
Они будут иметь преимущество при приёме на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Подведены итоги городского педагогического конкурса
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате РФ
Спортсмен взял «серебро» по боевому самбо
Там установят качели, велотренажёры, скамейки и урны
Он объяснил, чем Народный Хурал развеселил журналистов
А одну «конечку» в городе пришлось перенести
Заразившиеся ей уже есть в соседнем Иркутске
Сказочные образы напоминают правителей водного царства
У него остались жена и маленький сын
Ранее выставка демонстрировалась в здании ФСК