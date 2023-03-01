В Улан-Удэ многоэтажка превратилась в пещеру со сталактитами

Там промёрзли стены и появилась плесень







Люди обращались в управляющую компанию (УК) с ноября – жаловались, что сквозит и очень холодно. Но это больше походило на квест, когда «находилась» то одна, то другая причина – и никакого конкретного решения. В итоге им самим пришлось заказать тепловизионное обследование. Специалисты подтвердили: стены в доме в самом деле промерзают. Тогда улан-удэнцы пошли к общественникам.



После этого «управляшка» попыталась реабилитироваться и убрала наледь на крыше. «Фронтовики» тем временем обратили в жилинспецию с просьбой повлиять на нерадивую УК.



- Сейчас идёт проверка со стороны надзорных органов. Конденсат на стенах в квартирах почти исчез, но плесень, сырость и испорченный ремонт остались. Проверка подтвердила и утечку тепла от стен, – отмечают в Народном фронте.



Активисты добавили, что взяли ситуацию под контроль. Они намерены добиться от «управляшки», чтобы та привела дом в нормальное состояние.







Представители регионального отделения Народного фронта показали, во что превратился дом № 9 в 111-ом микрорайоне Улан-Удэ. Обстановка там пугающая – промерзающие стены с обильными отложениями чёрной плесени и огромные сосульки, свисающие с потолка на чердаке.Многоэтажка больше напоминает пещеру. Образовавшиеся под крышей «сталактиты» рано или поздно растают, и тогда «всё побежит в квартиры», уверены жильцы. Повсюду был конденсат, мебель и свежий ремонт у многих оказались безвозвратно испорчены – обои «сворачиваются и отходят».