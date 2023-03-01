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В Улан-Удэ многоэтажка превратилась в пещеру со сталактитами

В Улан-Удэ многоэтажка превратилась в пещеру со сталактитами
Общество,  Фото:скриншот с видео в telegram-канале ОНФ
Там промёрзли стены и появилась плесень 

Представители регионального отделения  Народного фронта показали, во что превратился дом № 9 в 111-ом микрорайоне Улан-Удэ. Обстановка там пугающая – промерзающие стены с обильными отложениями чёрной плесени и огромные сосульки, свисающие с потолка на чердаке.

Многоэтажка больше напоминает пещеру. Образовавшиеся под крышей «сталактиты» рано или поздно растают, и тогда «всё побежит в квартиры», уверены жильцы. Повсюду был конденсат, мебель и свежий ремонт у многих оказались безвозвратно испорчены – обои «сворачиваются и отходят». 

Люди обращались в управляющую компанию (УК) с ноября – жаловались, что сквозит и очень холодно. Но это больше походило на квест, когда «находилась» то одна, то другая причина – и никакого конкретного решения. В итоге им самим пришлось заказать тепловизионное обследование. Специалисты подтвердили: стены в доме в самом деле промерзают. Тогда улан-удэнцы пошли к общественникам.

После этого «управляшка» попыталась реабилитироваться и убрала наледь на крыше. «Фронтовики» тем временем обратили в жилинспецию с просьбой повлиять на нерадивую УК.

- Сейчас идёт проверка со стороны надзорных органов. Конденсат на стенах в квартирах почти исчез, но плесень, сырость и испорченный ремонт остались. Проверка подтвердила и утечку тепла от стен, – отмечают в Народном фронте.

Активисты добавили, что взяли ситуацию под контроль. Они намерены добиться от «управляшки», чтобы та привела дом в нормальное состояние. 

жилье ремонт жалоба ОНФ

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