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В Бурятии школьников учат бережному отношению к лесу

В Бурятии школьников учат бережному отношению к лесу
Общество,  Фото:РАЛХ
Для них провели экоурок

Сотрудники Курумканского лесхоза посетили школу в селе Сахули. Лесники рассказали школьникам о роли леса в жизни людей, важности ответственного и бережного отношения к природе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

- Мы рассказали ребятам о причинах возникновения лесных пожаров, а также напомнили о правилах поведения в лесу. Экологическая культура должна прививаться ребятам с ранних лет, поэтому мы уделяем этому особое внимание, проводим различные акции, конкурсы и уроки - рассказала лесовод Курумканского лесхоза Елена Макина.

Также специалисты рассказали детям о своей профессии и разных интересных случаях на работе.

- Мне очень понравился урок. Раньше я даже и не знал, с какими трудностями сталкиваются лесники на тушении лесных пожаров. Теперь мне очень хочется прийти в лесхоз и посмотреть на технику, которая помогает в борьбе с огненной стихией - рассказал один из учеников.

Такие развивающие мероприятия с детьми сотрудники лесничества проводят на постоянной основе. Лесники стараются сформировать в подрастающем поколении любовь и бережное отношение к природе родного края, а также воспитать в детях экологическую культуру, которая необходима для сбережения лесного достояния республики.


РАЛХ дети школьники

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