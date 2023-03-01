В Бурятии школьников учат бережному отношению к лесу

Для них провели экоурок



Сотрудники Курумканского лесхоза посетили школу в селе Сахули. Лесники рассказали школьникам о роли леса в жизни людей, важности ответственного и бережного отношения к природе Бурятии, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



- Мы рассказали ребятам о причинах возникновения лесных пожаров, а также напомнили о правилах поведения в лесу. Экологическая культура должна прививаться ребятам с ранних лет, поэтому мы уделяем этому особое внимание, проводим различные акции, конкурсы и уроки - рассказала лесовод Курумканского лесхоза Елена Макина.



Также специалисты рассказали детям о своей профессии и разных интересных случаях на работе.



- Мне очень понравился урок. Раньше я даже и не знал, с какими трудностями сталкиваются лесники на тушении лесных пожаров. Теперь мне очень хочется прийти в лесхоз и посмотреть на технику, которая помогает в борьбе с огненной стихией - рассказал один из учеников.



Такие развивающие мероприятия с детьми сотрудники лесничества проводят на постоянной основе. Лесники стараются сформировать в подрастающем поколении любовь и бережное отношение к природе родного края, а также воспитать в детях экологическую культуру, которая необходима для сбережения лесного достояния республики.





