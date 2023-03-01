Подробную информацию можно узнать по телефону
Пограничное управление ФСБ России по Бурятии осуществляет отбор кандидатов на военную службу по контракту. Кандидат должен быть в возрасте от 19 до 40 лет.
Сотрудникам предоставляют социальные льготы и гарантии. В частности, стабильное и своевременное денежное довольствие от 50 тысяч рублей в месяц; получение дополнительных надбавок и выплат, предусмотренных правовыми актами ФСБ России; ежегодный отпуск сроком от 35 суток с увеличением в зависимости от стажа военной службы; бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно для военнослужащего и одного члена семьи; возможность приобретения собственного жилья по программе накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих после 6 лет службы.
Более подробно с порядком поступления на военную службу можно ознакомиться на официальном сайте ФСБ России по ссылке http://www.fsb.ru/fsb/supplement/employ.htm
По вопросам оформления документов на военную службу по контракту обращаться по телефонам: 8(3012) 45-10-64; 8(3012) 27-93-72; 8(3012) 27-93-40.
По адресу: г. Улан-Удэ, 140-й микрорайон, д. 1, или в любое подразделение Пограничного управления в приграничных районах Республики Бурятия.
Пограничное управление ФСБ приглашает жителей Бурятии на службу
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