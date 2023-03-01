Главный водозабор в Улан-Удэ взяли на особый контроль

Важный объект решили обезопасить













1 марта на главном водозаборе Улан-Удэ на острове Спасский по указанию мэра города Игоря Шутенкова началась подрезка сухих ветвей на деревьях. Из-за них обзор весной может ухудшиться, а это помешает работе сотрудников государственной охраны, рассказали в МУП «Водоканал».По словам главы бурятской столицы, такие мероприятия требуются, прежде всего, для соблюдения мер безопасности на одном из главных стратегических объектов городской инфраструктуры.- На особом контроле у нас находится территория одного из крупнейших водозаборов, который обеспечивает питьевой водой практически весь город, – пояснил Игорь Шутенков. – Важно обезопасить этот объект.Подрезка продлится до конца марта, а когда снег растает, там устроят традиционный субботник.- Все сотрудники полностью проинструктированы по поводу мер пожарной безопасности. Сейчас на объекте работают около 20 специалистов, – отметил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.Все спиленные сухие ветки утилизируют на месте, а потому улан-удэнцев просят не переживать из-за возможной задымлённости на островах Богородский и Спасский.- Ветки сожгут в предназначенном для этого месте. Контроль за мероприятиями осуществляет МЧС по Бурятии и служба безопасности предприятия, – добавил Иванов.