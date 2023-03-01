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Главный водозабор в Улан-Удэ взяли на особый контроль

Главный водозабор в Улан-Удэ взяли на особый контроль
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Важный объект решили обезопасить 

1 марта на главном водозаборе Улан-Удэ на острове Спасский по указанию мэра города Игоря Шутенкова началась подрезка сухих ветвей на деревьях. Из-за них обзор весной может ухудшиться, а это помешает работе сотрудников государственной охраны, рассказали в МУП «Водоканал».



По словам главы бурятской столицы, такие мероприятия требуются, прежде всего, для соблюдения мер безопасности на одном из главных стратегических объектов городской инфраструктуры.

- На особом контроле у нас находится территория одного из крупнейших водозаборов, который обеспечивает питьевой водой практически весь город, – пояснил Игорь Шутенков. – Важно обезопасить этот объект.

Подрезка продлится до конца марта, а когда снег растает, там устроят традиционный субботник.

- Все сотрудники полностью проинструктированы по поводу мер пожарной безопасности. Сейчас на объекте работают около 20 специалистов, – отметил главный инженер МУП «Водоканал» Сергей Иванов.

Все спиленные сухие ветки утилизируют на месте, а потому улан-удэнцев просят не переживать из-за возможной задымлённости на островах Богородский и Спасский.

-  Ветки сожгут в предназначенном для этого месте. Контроль за мероприятиями осуществляет МЧС по Бурятии и служба безопасности предприятия, – добавил Иванов.
водоснабжение деревья

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