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В Бурятии сельским школьникам придётся заниматься физкультурой под «дождём»

В Бурятии сельским школьникам придётся заниматься физкультурой под «дождём»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Желтуринской СОШ не стали отменять уроки из-за протекающей крыши

Власти Джидинского района прокомментировали ситуацию, сложившуюся в СОШ в селе Желтура. Там на днях случился потоп. Как сообщал «Байкал-Daily», видео с льющейся с потолка и бегущей по стенам водой выложили в официальном telegram-канале регионального отделения Народного фронта. Чтобы хоть как-то минимизировать последствия, пришлось подставлять вёдра.

Первый замглавы района Владимир Цыденов уточнил, что произошло всё в спортивном зале. Кровля в помещении протекла. Её отремонтируют в рамках гарантийных обязательств

- Подрядчик принял наши требования о немедленном устранении дефектов. Работы начнутся на текущей неделе, – цитируют Владимира Цыденова в вайбер-группе «Джида-инфо 24/7».

Детям, судя по всему, придётся заниматься физкультурой под «дождём», поскольку учебный процесс останавливать не планируют.

По словам завхоза, такое происходит каждый год.

- Мы настаиваем на тщательной проверке этого ремонта и его последствий, – рассказали ранее представители Народного фронта и добавили, что они уже направили соответствующие запросы в надзорные ведомства.

Именно общественники обнаружили ряд серьёзных недочётов после капитального ремонта, который сделали в этой школе ещё в 2019 году. Там насчитывается сто учеников, но властям, по словам «фронтовиков», нет никакого дела ни до комфорта самих ребятишек, ни сотрудников.

В здании – столы, которым «исполнилось» 40 лет. Они там с 1982 года. Чтобы отапливать столовую, в учебное заведение должны были доставить 56 кубометров дров, но часть топлива – 21 кубометр – так и не доехала. На его покупку между тем направили 92 с лишним тысячи. Кровля в СОШ, как уже отмечалось выше, протекает, а на стенах появились трещины и плесень.

- Двери, полы и проёмы искривились, окна промерзают. Смета предусматривала замену стропил, системы отопления и полов, но подрядчик эта работы так и не сделал, хотя получил за них деньги, – констатировали представители Народного фронта.

Они потребовали от властей исправить нарушения, но выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. Активисты заявили, что будут добиваться устранения всех недочётов и привлечения виновных к ответственности.

Вскоре в Минобрнауки сообщили: ситуацию взял на личный контроль глава ведомства Валерий Поздняков. В министерстве пообещали провести свою проверку «для принятия соответствующих административных решений».

школа ремонт Джидинский район

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