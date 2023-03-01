В Бурятии сельским школьникам придётся заниматься физкультурой под «дождём»

В Желтуринской СОШ не стали отменять уроки из-за протекающей крыши











По словам завхоза, такое происходит каждый год.



- Мы настаиваем на тщательной проверке этого ремонта и его последствий, – рассказали ранее представители Народного фронта и добавили, что они уже направили соответствующие запросы в надзорные ведомства.



Именно общественники обнаружили ряд серьёзных недочётов после капитального ремонта, который сделали в этой школе ещё в 2019 году. Там насчитывается сто учеников, но властям, по словам «фронтовиков», нет никакого дела ни до комфорта самих ребятишек, ни сотрудников.



В здании – столы, которым «исполнилось» 40 лет. Они там с 1982 года. Чтобы отапливать столовую, в учебное заведение должны были доставить 56 кубометров дров, но часть топлива – 21 кубометр – так и не доехала. На его покупку между тем направили 92 с лишним тысячи. Кровля в СОШ, как уже отмечалось выше, протекает, а на стенах появились трещины и плесень.



- Двери, полы и проёмы искривились, окна промерзают. Смета предусматривала замену стропил, системы отопления и полов, но подрядчик эта работы так и не сделал, хотя получил за них деньги, – констатировали представители Народного фронта.



Они потребовали от властей исправить нарушения, но выявленные недостатки просто замаскировали. Пришлось обратиться в прокуратуру. Активисты заявили, что будут добиваться устранения всех недочётов и привлечения виновных к ответственности.



Вскоре в Минобрнауки сообщили: ситуацию взял на личный контроль глава ведомства Валерий Поздняков. В министерстве пообещали провести свою проверку «для принятия соответствующих административных решений».



