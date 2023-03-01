В Бурятии выбрали лучшего юнармейца

Общество, Фото: пресс-служба РЦ ПВТС РБ

Им стал представитель СОШ №8 города Улан-Удэ



С 27 по 28 февраля в Бурятии состоялся I республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия». Торжественное открытие прошло в конференцзале национальной библиотеки, где собрались юнармейцы и их руководители из 15 районов республики и города Улан-Удэ, а также представители ведомств и организаций.



Организаторы конкурса и приглашённые отметили активность развития юнармейского движения в Бурятии, пожелав конкурсантам успехов и побед. Также 14 юнармейцев Бурятии были награждены знаками «Юнармейская доблесть третьей степени» от главного штаба Юнармии за личное мужество и героизм юнармейцев, выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках деятельности юнармейского движения.



Конкурсные испытания прошли в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии (РЦ ПВТС РБ), в учебно-методическом центре «Авангард». 27 февраля юнармейцы продемонстрировали свои лучшие качества в следующих этапах: «Неполная разборка-сборка АК-74», интерактивный квиз «Знатоки истории Родины», «Физическая подготовка» и «Творческий номер». 28 февраля прошёл самый большой ответственный этап конкурса – «Биатлон».



По итогам определились победители в каждой номинации. Лучшим юнармейцем года Бурятии стал Алексей М., юнармеец отряда особого назначения СОШ №8 г. Улан-Удэ, руководитель Татьяна Хаптахаева. Он показал лучшие результаты в знании стрелкового вооружения ВС России, в физической подготовке и в стрельбе.



Второе место занял Руслан К., юнармеец отряда «Витязь» Кяхтинской СОШ №1, руководитель Александр Кондратьев. Он продемонстрировал лучшие знания в интерактивном квизе, отвечая на вопросы по истории, государственному стою и законодательству Российской Федерации, оказания первой помощи, геральдике, показав лучшие результаты в биатлоне и стрельбе из пневматической винтовки.



Третьим стал Амгалан А., юнармеец военно-патриотического клуба «Отвага» Курумканской СОШ №1, руководитель Борис Доржиев. Юнармеец показал высокие результаты в биатлоне, стрельбе и проявил себя в творческом номере.



- Первый республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия» прошёл динамично, громко заявив о себе. Теперь юнармейцы республики будут ежегодно бороться за звание лучших патриотов Бурятии, - сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.

