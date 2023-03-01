В Бурятии выбрали лучшего юнармейца

Им стал представитель СОШ №8 города Улан-Удэ
С 27 по 28 февраля в Бурятии состоялся I республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия». Торжественное открытие прошло в конференцзале национальной библиотеки, где собрались юнармейцы и их руководители из 15 районов республики и города Улан-Удэ, а также представители ведомств и организаций.
Организаторы конкурса и приглашённые отметили активность развития юнармейского движения в Бурятии, пожелав конкурсантам успехов и побед. Также 14 юнармейцев Бурятии были награждены знаками «Юнармейская доблесть третьей степени» от главного штаба Юнармии за личное мужество и героизм юнармейцев, выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках деятельности юнармейского движения.
Конкурсные испытания прошли в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии (РЦ ПВТС РБ), в учебно-методическом центре «Авангард». 27 февраля юнармейцы продемонстрировали свои лучшие качества в следующих этапах: «Неполная разборка-сборка АК-74», интерактивный квиз «Знатоки истории Родины», «Физическая подготовка» и «Творческий номер». 28 февраля прошёл самый большой ответственный этап конкурса – «Биатлон».
По итогам определились победители в каждой номинации. Лучшим юнармейцем года Бурятии стал Алексей М., юнармеец отряда особого назначения СОШ №8 г. Улан-Удэ, руководитель Татьяна Хаптахаева. Он показал лучшие результаты в знании стрелкового вооружения ВС России, в физической подготовке и в стрельбе.
Второе место занял Руслан К., юнармеец отряда «Витязь» Кяхтинской СОШ №1, руководитель Александр Кондратьев. Он продемонстрировал лучшие знания в интерактивном квизе, отвечая на вопросы по истории, государственному стою и законодательству Российской Федерации, оказания первой помощи, геральдике, показав лучшие результаты в биатлоне и стрельбе из пневматической винтовки.
Третьим стал Амгалан А., юнармеец военно-патриотического клуба «Отвага» Курумканской СОШ №1, руководитель Борис Доржиев. Юнармеец показал высокие результаты в биатлоне, стрельбе и проявил себя в творческом номере.
- Первый республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия» прошёл динамично, громко заявив о себе. Теперь юнармейцы республики будут ежегодно бороться за звание лучших патриотов Бурятии, - сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.
В Бурятии выбрали лучшего юнармейца
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Стартовал приём заявок на творческий конкурс
С 2020 года Николай Дульбитхаев жил и работал в Улан-Удэ
Но ежедневных полётов летом не будет
Им стал представитель СОШ №8 города Улан-Удэ
Они будут иметь преимущество при приёме на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
Подведены итоги городского педагогического конкурса
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате РФ
Спортсмен взял «серебро» по боевому самбо
Там установят качели, велотренажёры, скамейки и урны
Он объяснил, чем Народный Хурал развеселил журналистов
А одну «конечку» в городе пришлось перенести
Заразившиеся ей уже есть в соседнем Иркутске
Сказочные образы напоминают правителей водного царства
У него остались жена и маленький сын
Ранее выставка демонстрировалась в здании ФСК