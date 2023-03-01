01 марта

28 февраля

Популярное

В Бурятии выбрали лучшего юнармейца

В Бурятии выбрали лучшего юнармейца
Общество,  Фото:пресс-служба РЦ ПВТС РБ
Им стал представитель СОШ №8 города Улан-Удэ

С 27 по 28 февраля в Бурятии состоялся I республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия». Торжественное открытие прошло в конференцзале национальной библиотеки, где собрались юнармейцы и их руководители из 15 районов республики и города Улан-Удэ, а также представители ведомств и организаций.

Организаторы конкурса и приглашённые отметили активность развития юнармейского движения в Бурятии, пожелав конкурсантам успехов и побед. Также 14 юнармейцев Бурятии были награждены знаками «Юнармейская доблесть третьей степени» от главного штаба Юнармии за личное мужество и героизм юнармейцев, выдающиеся достижения в интеллектуальных, творческих конкурсах и спортивных соревнованиях, особые успехи и высокую активность в рамках деятельности юнармейского движения.

Конкурсные испытания прошли в ресурсном центре патриотического воспитания, туризма и спорта Бурятии (РЦ ПВТС РБ), в учебно-методическом центре «Авангард». 27 февраля юнармейцы продемонстрировали свои лучшие качества в следующих этапах: «Неполная разборка-сборка АК-74», интерактивный квиз «Знатоки истории Родины», «Физическая подготовка» и «Творческий номер». 28 февраля прошёл самый большой ответственный этап конкурса – «Биатлон».

По итогам определились победители в каждой номинации. Лучшим юнармейцем года Бурятии стал Алексей М., юнармеец отряда особого назначения СОШ №8 г. Улан-Удэ, руководитель Татьяна Хаптахаева. Он показал лучшие результаты в знании стрелкового вооружения ВС России, в физической подготовке и в стрельбе.

Второе место занял Руслан К., юнармеец отряда «Витязь» Кяхтинской СОШ №1, руководитель Александр Кондратьев. Он продемонстрировал лучшие знания в интерактивном квизе, отвечая на вопросы по истории, государственному стою и законодательству Российской Федерации, оказания первой помощи, геральдике, показав лучшие результаты в биатлоне и стрельбе из пневматической винтовки.

Третьим стал Амгалан А., юнармеец военно-патриотического клуба «Отвага» Курумканской СОШ №1, руководитель Борис Доржиев. Юнармеец показал высокие результаты в биатлоне, стрельбе и проявил себя в творческом номере.

- Первый республиканский конкурс «Юнармеец года Республики Бурятия» прошёл динамично, громко заявив о себе. Теперь юнармейцы республики будут ежегодно бороться за звание лучших патриотов Бурятии, - сообщает пресс-служба РЦ ПВТС РБ.
Бурятия Улан-Удэ юнармия конкурс патриотическое воспитание

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жители Бурятии могут рассказать о выдающихся женщинах
Жители Бурятии могут рассказать о выдающихся женщинах
Общество, 01.03.2023
Стартовал приём заявок на творческий конкурс 
Усть-Ордынского контрактника наградили орденом Мужества посмертно
Усть-Ордынского контрактника наградили орденом Мужества посмертно
Общество, 01.03.2023
С 2020 года Николай Дульбитхаев жил и работал в Улан-Удэ
В Бурятии выбрали лучшего юнармейца
В Бурятии выбрали лучшего юнармейца
Общество, 01.03.2023
Им стал представитель СОШ №8 города Улан-Удэ
Участников СВО будут готовить на госслужащих в ДФО
Участников СВО будут готовить на госслужащих в ДФО
Общество, 01.03.2023
Они будут иметь преимущество при приёме на программу «Муравьёв-Амурский 2030»
В Улан-Удэ выбрали «Мастеров дистанта»
В Улан-Удэ выбрали «Мастеров дистанта»
Общество, 01.03.2023
Подведены итоги городского педагогического конкурса
Лучники Бурятии стали чемпионами России
Лучники Бурятии стали чемпионами России
Общество, 01.03.2023
Спортсмены республики успешно выступили на чемпионате РФ
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Самбист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 01.03.2023
Спортсмен взял «серебро» по боевому самбо
В Еравнинском районе Бурятии благоустроят скверы и дворы
В Еравнинском районе Бурятии благоустроят скверы и дворы
Общество, 01.03.2023
Там установят качели, велотренажёры, скамейки и урны
«СМИ над нами смеются»: Депутат из Бурятии пристыдил прозаседавшихся коллег
«СМИ над нами смеются»: Депутат из Бурятии пристыдил прозаседавшихся коллег
Общество, 01.03.2023
Он объяснил, чем Народный Хурал развеселил журналистов
В Улан-Удэ изменилось движение ещё нескольких автобусов
В Улан-Удэ изменилось движение ещё нескольких автобусов
Общество, 01.03.2023
А одну «конечку» в городе пришлось перенести
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от кори
Жителям Бурятии рассказали, как уберечься от кори
Общество, 01.03.2023
Заразившиеся ей уже есть в соседнем Иркутске
Нейросеть создала фантастические портреты Байкала и Ангары
Нейросеть создала фантастические портреты Байкала и Ангары
Общество, 01.03.2023
Сказочные образы напоминают правителей водного царства
В Национальной библиотеке начала работу выставка «Жена Героя Бурятии»
В Национальной библиотеке начала работу выставка «Жена Героя Бурятии»
Общество, 01.03.2023
Ранее выставка демонстрировалась в здании ФСК

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^