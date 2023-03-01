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На Байкале вновь пройдёт матч со звёздами хоккея

На Байкале вновь пройдёт матч со звёздами хоккея
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Иркутской области
Также состоятся встречи между хоккеистами Бурятии и Иркутской области

С 7 по 8 марта в Иркутскую область с рабочим визитом приедет посол доброй воли ООН, первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды, легенда советского хоккея Вячеслав Фетисов. В качестве председателя всероссийского общества охраны природы (ВООП) он проведёт встречи с учениками иркутской гимназии №2, которая входит в проект ассоциированных школ ЮНЕСКО, встретится с коллективами регионального отделения ВООП, ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», а также посетит спортивные объекты и проведёт мастер-класс для юных хоккеистов от легенд мирового хоккея. Также планируется визит Вячеслава Фетисова в Иркутскую областную детскую клиническую больницу и встреча с её главным врачом, хирургом мирового уровня Юрием Козловым.

- Программа обширная. Она включает и другие мероприятия, направленные на экологическое просвещение, привлечение внимания общественности к сохранению природы Байкала, развитию цивилизованного туризма и популяризации здорового образа жизни. Одно из главных мероприятий – хоккейный матч со звёздами мирового спорта, который планируется провести 8 марта на льду озера Байкал у посёлка Большое Голоустное, - рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства области, впервые матч «Last game on lake Baikal» прошёл в 2021 году. Мероприятие получило положительные отзывы от общественности.

В этом году команду гостей, как и в прошлый раз, возглавит Вячеслав Фетисов. Капитаном команды Иркутской области во второй раз станет глава Приангарья Игорь Кобзев.

Матчу 8 марта будут предшествовать игры Ночной хоккейной лиги (0+), которые пройдут 7 марта у береговой линии посёлка Листвянка Иркутского района, напротив пади Крестовая (площадка фестиваля «Живи на Байкале»). За победу поборются четыре хоккейных команды из Бурятии и Иркутской области.

Для игры 8 марта в посёлке Большое Голоустное на льду Байкала будет установлен корт с сетками-уловителями для шайб. Для зрителей и болельщиков предусмотрены трибуны на 400 мест. Будет представлена развлекательная программа, оборудованы зоны питания и обогрева. Проводится работа для организации парковочных мест.

Торжественное открытие хоккейного матча «Last game on lake Baikal» (0+) запланировано на 11:00, в его рамках состоится награждение команды-победителя игр Ночной хоккейной лиги, приветствие звёзд, первых лиц региона и организаторов в адрес гостей мероприятия. Матч начнётся в 12:00, вход на трибуны – свободный.

Возрастное ограничение: 0+.
Байкал Иркутская область хоккей спорт природоохранная деятельность

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