Более 11 тысяч детей из Улан-Удэ отправят в лагеря

Некоторые юные горожане отдохнут там бесплатно





В столице Бурятии началась подготовка к летнему оздоровительному сезону. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии под председательством главы комитета по социальной и молодёжной политике администрации Улан-Удэ Светланы ТрифоновойОна напомнила о необходимости соблюдения пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности. Всего на отдых и оздоровление детей из республиканского бюджета в этом году выделили 87 миллионов 300 тысяч рублей. В лагеря летом отправятся 11 700 ребятишек.Родители юных улан-удэнцев направили уже 4093 заявления на получение путёвок через Госуслуги и официальный сайт мэрии. Их принимают до конца марта. Те, кто не уложится в этот срок, смогут подать заявку непосредственно в лагерь с 1 апреля по 15 июля.Пребывание там обойдётся в 31 с лишним тысячу. Родителям придётся заплатить примерно 21 200, а остальную сумму – 10 141 рубль – компенсируют из республиканского бюджета.Дети 7-15 лет, проживающие в Улан-Удэ, имеют право на такие льготные путёвки с частичным возмещением стоимости. Их количество ограничено, поэтому дата и время подачи заявления очень важны.- Путёвки по полной стоимости – при их наличии – на ребёнка в возрасте от 7 до 17 лет включительно могут получить все, независимо от занятости и места жительства, – пояснили в администрации.А вот бесплатно отдохнут в лагерях ребятишки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Это сироты, дети с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья, с отклонениями в поведении, оставшиеся без попечения родителей, из семей беженцев и вынужденных переселенцев, а также оказавшиеся в экстремальных условиях. В этом же списке – жертвы насилия, вооружённых и межнациональных конфликтов и экологических и техногенных катастроф.